Почему не получается похудеть: названы топ-5 ошибок

Многие сталкиваются с проблемой, при которой правильное питание или занятия спортом не помогают похудеть.

Диетолог Наталья Кошкина на своей странице в Instagram перечислила топ-5 ошибок, которые мешают скинуть лишний вес.

Ошибка №1. Углеводы вместо калорий.

По словам специалиста, процесс похудения начинается тогда, когда потребляется меньше каллорий, чем расходуется. А медленные углеводы наоборот необходимы, чтобы давать энергию, питательные вещества, насыщать и уменьшать тягу к сладкому. Отказываться от них нельзя, а многие худеющие исключают их из рациона.

Отказ от углеводов Фото: zdorovie.com

Ошибка №2. Ограничении вместо умеренности.

Кошкина советует не запрещать себе потреблять продукты, которые хочется, а стремиться к осознанному отступлению от правил с чувством меры. Например, съедать не всю шоколадку, а пару маленьких кусочков.

Ошибка №3. Фокус на совершенстве вместо прогресса.

Диетолог советует не стремиться питаться идеально, а соблюдать рацион без фанатизма.

Ошибка №4. Фокус на кардио вместо силовых.

Похудение Фото: Relrus.ru

Похудеть можно только за счет потери жировой массы, а не мышечной. Потому нельзя пренебрегать силовыми тренировками.

Ошибка №5. Фокус на конечной цели.

Если ругать себя за каждый промах, заветной цели можно не добиться. Потому нужно хвалить себя за каждый маленький успех.

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