Почему не получается похудеть: названы топ-5 ошибок

Многие сталкиваются с проблемой, при которой правильное питание или занятия спортом не помогают похудеть.
Диетолог Наталья Кошкина на своей странице в Instagram перечислила топ-5 ошибок, которые мешают скинуть лишний вес.
Ошибка №1. Углеводы вместо калорий.
По словам специалиста, процесс похудения начинается тогда, когда потребляется меньше каллорий, чем расходуется. А медленные углеводы наоборот необходимы, чтобы давать энергию, питательные вещества, насыщать и уменьшать тягу к сладкому. Отказываться от них нельзя, а многие худеющие исключают их из рациона.
Отказ от углеводов
Фото: zdorovie.com
Ошибка №2. Ограничении вместо умеренности.
Кошкина советует не запрещать себе потреблять продукты, которые хочется, а стремиться к осознанному отступлению от правил с чувством меры. Например, съедать не всю шоколадку, а пару маленьких кусочков.
Ошибка №3. Фокус на совершенстве вместо прогресса.
Диетолог советует не стремиться питаться идеально, а соблюдать рацион без фанатизма.
Ошибка №4. Фокус на кардио вместо силовых.
Похудение
Фото: Relrus.ru
Похудеть можно только за счет потери жировой массы, а не мышечной. Потому нельзя пренебрегать силовыми тренировками.
Ошибка №5. Фокус на конечной цели.
Если ругать себя за каждый промах, заветной цели можно не добиться. Потому нужно хвалить себя за каждый маленький успех.
5 ошибок, которые мешают похудеть! Найдите свою⤵ ⠀ 1🔹 Фокус на углеводах вместо калорий. ⠀ Худеем мы только тогда, когда потребляем калорий меньше, чем расходуем❗ Углеводы тут совсем ни при чём, наоборот, медленные углеводы необходимы, чтобы давать нам энергию, питательные вещества, насыщать и уменьшать тягу к сладкому. Отказываться от них нельзя, а многие худеющие смертельно боятся углеводов и исключают их из рациона🍝 Надеюсь, вы не из их числа? ⠀ 2🔹 Фокус на ограничении вместо умеренности. ⠀ Запретный плод сладок, помните же? Когда запрещаете себе что-то, то его притягательность увеличивается! 😋 Лучше не запрещать, а стремиться к осознанному отступлению от правил с чувством меры. Например, не запрещайте себе любимую шоколадку, а научитесь получать удовольствие от пары маленьких кусочков, но не съедать целиком😉 ⠀ 3🔹 Фокус на совершенстве вместо прогресса. ⠀ Перфекционизм только мешает и приводит к мышлению "всё или ничего"😱 Не стремитесь питаться идеально, а соблюдайте всё достаточно хорошо, без фанатизма. ⠀ 4🔹 Фокус на кардио вместо силовых. ⠀ Худеть надо за счёт потери жировой массы, а не мышечной. Мышцы потребляют много энергии и надо всеми способами их сохранять, поэтому не пренебрегайте силовыми тренировками💪 ⠀ 5🔹 Фокус на конечной цели вместо маленьких побед. ⠀ Не ругайте себя за каждый промах, держа в голове заветную цель🎯 Вместо этого хвалите себя за каждый маленький успех, фокусируйтесь только на этом. ⠀ А вы совершаете какую-либо из этих ошибок? Какую?
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