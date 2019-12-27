"Пальчики оближешь": диетолог назвала рецепты низкокалорийных блюд на Новый год

Диетолог Ева Шишова назвала рецепты низкокалорийных и полезных блюд, которые подойдут на новогодний стол.

Об этом она сообщила на своей Instagram-странице.

"Готовьтесь, чтобы не проглотить свои пальчики. Муж у меня не любитель ПП-рецептов, съел аж семь штук фаршированных шампиньонов и половину куриной грудки", – отметила она.

Шишова озвучила следующие рецепты:

"Куриное филе по-итальянски". КБЖУ на 100гр - 125/14/4/9

Куриное филе по-итальянски

Ингридиенты:

Куриное филе – 300гр

Сыр Моцарелла – 100гр

Помидор – 1 шт

Томатная паста, базилик свежий, соевый соус, перец – по вкусу

Приготовление:

Сыр моцарелла и томаты нарезаем круглыми дольками. В курином филе делаем небольшой продольный надрез. Филе перчим и поливаем соевым по вкусу. В надрез вставляем сыр, помидоры и базилик и смазываем томатной пастой. Куриное филе с моцареллой и помидорами укладываем на противень. Отправляем форму в духовку, разогретую до 200 градусов на 25 минут.

"Шампиньоны с курицей и сыром". КБЖУ на 100гр - 105/12/5/2

Шампиньоны с курицей и сыром

Ингредиенты:

Куриное филе – 500гр

Сыр Фета – 60гр

Шампиньоны большие – 10шт

Сметана 10% – 4ст.л.

Мука ржаная – 1ст.л.

Сыр Моцарелла (измельченный), петрушка свежая, перец, соль – по вкусу

Приготовление:

У шампиньонов вынимаем ножки. Застилаем форму для выпечки пергаментом и раскладываем в ней шляпки отверстиями вверх. Мелко нарезаем куриное филе. Разогреваем сковороду на среднем огне, добавляем нарезанную курицу, жарим около 5 мин. Пока жарится курица, мелко нарезаем ножки грибов. И добавляем их в сковороду с курицей, готовим еще 5мин.

Смешиваем муку со сметаной и водой (при необходимости). Убавляем огонь и вливаем сметану в сковороду. Солим, перчим, перемешиваем. Тушим еще 8-10 мин, пока смесь не загустеет, затем снимаем с огня, чтобы остыла. Пока смесь остывает, разогреваем духовку до 180 градусов. Натираем сыр фета на терке и смешиваем с курицей и грибами.

Добавляем мелко нарезанную петрушку и перемешиваем. Наполняем этим шляпки шампиньонов. Сверху посыпаем тертой моцареллой. Запекаем в духовке в течение 15-20 минут.

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