Откуда лишние 5 кг: диетолог назвала популярную причину

Диетолог и фитотерапевт Тиана Фиалкова рассказала, как избавиться от отечности и одутловатости на лице и теле по утрам.

Об этом она рассказала в Facebook и подчеркнула, что ее советы пригодятся даже тем, у кого уже налажены пищевые привычки и тем, кто избавился от основных вредных продуктов.

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Дефицит магния

Если женщине не хватает Mg, то организм начинает задерживать воду. Особенно явно этот процесс проявляется в период ПМС, когда гормон альдостерон (регулирует водно-солевой обмен) особо активно задерживает воду и приводит к избыточным потерям Мg.

Дефицит йода

Отёчность особо выражена по утрам на лице и веках, но имеет диффузный характер - все тело будет пастозное. При выраженном дефиците йода тотальная отёчность может не уходить до конца в течение дня. После восполнения дефицита пациенты обычно отмечают, как "уменьшилось" в объемах лицо, ушла утренняя отёчность и больше "не закисают" по утрам глаза.

Хронический холестаз (застой жёлчи)

Даёт чаще всего отёчность век, часто присоединяется аллергического характера отёчность, зуд век по утрам.

"Разумеется, это не все причины возникновения отеков на лице/теле, но я довольно часто встречаю их в комплексе у своих пациентов. А если добавить ко всему ещё и поздний ужин, углеводы на ночь, адинамию (системный лимфостаз), недосыпы (высокий кортизол), то вы получите коктейль из причин вашей отёчности и "вечно" лишних 5 кг", - отметила эксперт.

Напомним, ранее OBOZREVATEL описывал советы диетолога, которая рассказала, что категорически нельзя делать после срыва во время похудения.

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