Обвисшие бока и целюлит: на фото показали, как постарела всемирно известная модель

В сети появились фото 44-летней модели Кейт Мосс, которая отдыхала на юге Франции вместе со своим бойфрендом.

Папарацци засняли бывшую модель на яхте в Сен-Тропе. Знаменитость была одета в раздельный купальник, пишет The Sun.

Кейт Мосс, ее бойфренд Николай фон Бисмарк и их друзья отмечали здесь 16-летие ее дочери Кейт - Лайлы Грейс.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети показали, какие упражнения для поддержания формы делает известная украинская певица Тина Кароль. Для того, чтобы иметь идеальную фигуру для своих любимых нарядов из латекса, звезда усиленно тренируется. Одно из эффективных упражнений, которыми пользуется певица, – прыжки со скакалкой с приседанием.