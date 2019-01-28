Никаких болезней: названы самые полезные для сердца продукты

Специалисты диетической ассоциации (BDA) составили список полезных продуктов для здорового сердца.

Как сообщает Еxpress, медицинский консультант доктор Сара Брюер и диетолог Джульетта Келлоу написали книгу "Ешьте лучше, дольше живите", в которой рассказали о здоровом питании.

Они напомнили, что одним из самых главных врагов сердца является холестерин. Он накапливается на стенках сосудов, поражает коронарные артерии, в результате чего развивается ишемическая болезнь сердца.

express

Однако употребление еды, богатой клетчаткой, снижает усвоение организмом опасного соединения. Специалисты настаивают, что ежедневная порция цельнозерновых продуктов поможет защитить сердце от заболеваний. В список полезных продуктов вошли:

коричневый рис ;

макароны из цельнозерновой муки;

овсяная каша ;

ржаной хлеб ;

лебеда.

Уточняется, что они содержат клетчатку, которая снижает уровень холестерина. Также в составе есть калий, который помогает контролировать кровяное давление, и антиоксиданты, которые защищают от повреждения свободными радикалами.

"Ежедневное употребление бобовых (130 граммов) снижает уровень плохого холестерина на 5%", – пояснили диетологи.

Бобовые "Школа здоровья"

Более того, в список вошли фрукты и овощи, которые также содержат клетчатку и калий. Рейтинг замыкает рыба, которая содержит омега-3 жиры, укрепляющие сердце. Она также является хорошим источником ценных питательных веществ: калий, витамины B6 и B12. Употребление в пищу четырех порций рыбы в неделю снижает риск сердечного приступа на 21%.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно ученые раскрыли секрет людей, которые едят и не полнеют.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!