''Не делайте так!'' Участница ''Танці з зірками'' развенчала главный миф о витаминах

Украинский фитнес-тренер и участница шоу "Танці з зірками" Анита Луценко рассказала о правильном выборе витаминов для разнообразного рациона.

Соответствующий совет она дала на персональной странице в Instagram, уточнив, что нельзя принимать их безконтрольно и горстями.

"Часто люди принимают витамины, не сдав никаких анализов и не понимая, чего именно не хватает! Не делайте так! Хотите узнать – сдайте анализы", – призвала она.

Луценко напомнила, что ежедневно разнообразное питание полностью восполняет потребность организма в подобных препаратах.

@anitasporty

"Разнообразное питание, а не картошка с огурцами и курицей и яблоком ежедневно, полностью восполняет потребность организма в витаминах. Так, что приятного всем аппетита и побольше вкусной еды! И обязательно проверьтесь на витамин D его как правило не хватает. По назначению врача принимайте правильную дозировку", – резюмировала она.

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