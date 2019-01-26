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/Диета и фитнес

''Не делайте так!'' Участница ''Танці з зірками'' развенчала главный миф о витаминах

2.5тЧитать материал на украинском

Украинский фитнес-тренер и участница шоу "Танці з зірками" Анита Луценко рассказала о правильном выборе витаминов для разнообразного рациона.

Соответствующий совет она дала на персональной странице в Instagram, уточнив, что нельзя принимать их безконтрольно и горстями.

"Часто люди принимают витамины, не сдав никаких анализов и не понимая, чего именно не хватает! Не делайте так! Хотите узнать – сдайте анализы", – призвала она.

Луценко напомнила, что ежедневно разнообразное питание полностью восполняет потребность организма в подобных препаратах.

''Не делайте так!'' Участница ''Танці з зірками'' развенчала главный миф о витаминах

@anitasporty

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"Разнообразное питание, а не картошка с огурцами и курицей и яблоком ежедневно, полностью восполняет потребность организма в витаминах. Так, что приятного всем аппетита и побольше вкусной еды! И обязательно проверьтесь на витамин D его как правило не хватает. По назначению врача принимайте правильную дозировку", – резюмировала она.

''Не делайте так!'' Участница ''Танці з зірками'' развенчала главный миф о витаминах

Часто люди принимают витамины не сдав никаких анализов и не понимая, чего именно не хватает! Не делайте так! Хотите узнать- сдайте анализы, но помните, что РАЗНООБРАЗНОЕ питание, а не картошка с огурцами и курицей и яблоком ежедневно, ПОЛНОСТЬЮ восполняет потребность организма в витаминах. Так, что приятного всем аппетита и побольше вкусной еды! И обязательно проверьтесь на витамин D его как правило не хватает. По назначению врача принимайте правильную дозировку.

Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы методы увеличить ягодицы без хирургического вмешательства.

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Персона
Анита Луценко
Теги
питаниездоровьеВитамины
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