Названы три способа ускорить сжигание жира в организме

После 30 лет метаболизм значительно замедляется. Фото: remediesforme.com
Чтобы ускорить обмен веществ, который значительно замедляется после 30 лет, и предотвратить ожирение, следует увеличить расход калорий.
Сделать это можно тремя способами, пишет китайское издание Sohu.
Для этого нужно выполнять аэробные упражнения (бег, плавание, танцы, баскетбол, теннис и т.п). Так, час бега способен сжечь 550 килокалорий, а полчаса прыжков со скакалкой – 500 килокалорий. Также стоит меньше времени проводить в сидячем положении и больше двигаться.
Силовые тренировки помогают увеличить мышечную массу и предотвратить ее потерю, что способствует повышению расхода калорий. Так, даже лежа человек будет тратить больше энергии. Рекомендуются приседания, жим лежа, гребля, подтягивание, ягодичный мостик и т.п.
Также на основной обмен веществ влияют качество и продолжительность сна. Недосыпание приводит к замедлению метаболизма, поэтому лучше всего ложиться спать в период с 22:00 до 23:00.
Силовые тренировки помогают увеличить мышечную массу. Pixabay
Для расщепления высокобелковой пищи организму нужно больше калорий, при этом чувство сытости сохранится дольше. Таким образом, человек повышает термический эффект пищи (энергия, необходимая для усвоения пищи, – ред.). Поэтому, употребляя продукты с высоким содержанием белка, можно не только увеличить мышечной массы, но и сжигать жир.
Так, лучшими источниками белка являются куриная грудка, рыба и яйца. При этом диетологи советуют употреблять в сутки 1,5 грамма белка на 1 килограмм массы тела.
Также стоит уменьшить процент жиров в рационе, есть больше овощей и фруктов, разные сорта зерновых культур, поддерживать баланс углеводов и, главное, не переедать.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был раскрыт способ легкого похудения: "уйдет" от 7 до 20 килограммов.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!