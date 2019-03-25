Названы топ-9 самых полезных сыров

Cыр является отличным источником белка, кальция и других питательных веществ, а его употребление поможет скинуть лишний вес и предотвратить болезни сердца и остеопороз.

Как пишет Healthline, среди огромного разнообразия видов этого продукта выделяются топ-9 самых полезных для здоровья.

сыр FullPicture

Моцарелла

Итальянский мягкий белый сыр делают из молока буйволов или коров. Он практически не содержит натрия и калорий, зато имеет в составе бактерию, которая действует как пробиотик. Он способен улучшить здоровье кишечника, повысить иммунитет и бороться с воспалениями.

Моцарелла pixabay

В 28 г: 85 калорий, 6 г белков, 6 г жиров, 1 г углеводов, 176 мл натрия, 7% от суточной нормы, 14% суточной нормы кальция.

Голубой сыр

Голубой сыр (сыр с плесенью) pixabay

Его делают из коровьего, овечьего или козьего молока с добавлением грибов Penicillium. Плесень дает его характерный вкус. Этот вид сыра очень питательный, содержит белки, которые нужны для здоровья костей.

В 28 г: 100 калорий, 6 г белков, 8 г жиров, 1 г углеводов, 380 мг натрия, 16% суточной нормы, 33% суточной нормы кальция.

Фета

Фета pixabay

Греческий мягкий белый сыр делают из овечьего или козьего молока, а упаковывают его в рассол. Этот продукт содержит меньше калорий, чем другие. Кислота CLA в сыре фета улучшает структуру тела.

В 28 г: 80 калорий, 6 г белков, 5 г жиров, 1 г углеводов, 370 мг натрия, 16% суточной нормы, 10% суточной нормы кальция.

Творог

Творог pixabay

Самый насыщенный белками и сытный продукт, богат белками, при этом имеет мало калорий. Рекомендован для похудения.

В 110 г: 120 калорий, 12 г белков, 7 г жиров, 3 г углеводов, 500 мг натрия, 21% суточной нормы, 10% суточной нормы кальция.

Рикотта

Итальянский сыр из сыворотки молока коровы, козы, овцы или буйвола. Содержит много белка и важные аминокислоты. Сыворотка легко усваивается и улучшает рост мышц, помогает снизить давление и высокий уровень холестерина.

В 124 г: 180 калорий, 12 г белков, 12 г жиров, 8 г углеводов, 300 мг натрия, 13% суточной нормы, 20% суточной нормы кальция.

Пармезан

Пармезан pixabay

Твердый сыр из сырого, непастеризованного коровьего молока. Его готовят минимум 12 месяцев, в результате чего продукт становится сухим. Содержит массу питательных веществ, кальций и фосфор, что помогает укрепить здоровье костей. В нем мало лактозы.

В 28 г: 110 калорий, 10 г белков, 7 г жиров, 3 г углеводов, 330 мг натрия, 34% суточной нормы кальция, около 30% суточной нормы фосфора.

Швейцарский сыр

Швейцарский сыр - Эмменталь

Полутвердый немного сладкий продукт с большими дырками готовят на коровьем молоке. Рекомендован тем, кто следит за количеством употребляемой соли и жира.

В 28 г: 111 калорий, 8 г белков, 9 г жиров, менее 1 г углеводов, 53 мг натрия, 2% суточной нормы, 25% суточной нормы кальция.

Чеддер

Чеддер pixabay

Этот сыр готовят из цельного пастеризованного или сырого коровьего молока, после чего в ткани он созревает несколько месяцев. В чеддере много белка, кальция, витамина К и К2, который важен для здоровья сердца и костей.

В 28 г чеддера: 115 калорий, 7 г белков, 9 г жиров, 1 г углеводов, 180 мг натрия, 8% суточной нормы, 20% суточной нормы кальция.

Козий сыр

Козий сыр pixabay

Изготавливается из козьего молока, содержащего большое количество жирных кислот. Это очень сытный, но в то же время диетический продукт.

В 28 г: 75 калорий, 5 г белков, 6 г жиров, 0 г углеводов, 130 мг натрия, 6% суточной нормы, 4% суточной нормы кальция.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-диетолог Людмила Гончарова рассказала о пяти самых вредных продуктах, которые мы часто употребляем.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!