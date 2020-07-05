Названы самые полезные каши для быстрого похудения

Эффективное похудение невозможно без грамотного баланса жиров, белков и углеводов, при чем последние также стоит выбирать с умом. Наш организм не может обойтись без сложных углеводов, которые снабжают его энергией. И каши являются самым оптимальным источников этих питательных веществ.

Каши – это не только сытный и полезный продукт, но они также могут оказать неоценимую помощь в сбрасывании веса. Многие худеющие ошибочно отказываются от круп в процессе похудения, тем самым делая его сложнее. OBOZREVATEL рассказывает, какие каши являются самыми полезными для похудения.

Овсянка

Овсянка очень богата клетчаткой, которая помогает перемещать переваренную пищу по пищеварительному тракту и быстро ее выводить. Она также улучшает обмен веществ и способствует удалению лишней жидкости из организма. Овсянка также благоприятно влияет на состояние кожи и волос.

Каши при похудении: польза Рixabay

Пшеничная крупа

Эта каша очень низкокалорийна, за счет чего она является просто незаменимой в различных диетах. Пшеничная крупа облегчает течение заболеваний ЖКТ и снижает процент "плохого" холестерина в крови.

Самые полезные крупы для похудения Рixabay

Кукурузная крупа

Она не только способствует оздоровлению кишечника, предотвращая процессы брожения, но также ускоряет обмен веществ. Это и делает её ценным помощником в борьбе за стройную фигуру.

Какие каши можно есть при похудении Рixabay

Рис

Для похудения ценен не белый, а именно нешлифованный бурый рис, так как большая часть полезных веществ содержится именно в рисовой шелухе, которая богата клетчаткой и сложными углеводами. А также рис уменьшает отечность.

Почему рис полезен для похудения Рixabay

Ячневая крупа

Эта каша позволяет не только решать проблемы ЖКТ, но и ускоряет метаболизм. А также помогает нормализовать функцию щитовидной железы, расстройство которой может повлечь за собой проблемы с весом.

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