Названы 6 лучших продуктов для профилактики гриппа осенью

Разнообразная и сбалансированная диета, включающая фрукты, овощи и зелень, способствует профилактике гриппа в осеннее и зимнее время года.

В связи с этим диетолог Марта Морено рекомендует включать в рацион шесть основных продуктов, укрепляющих иммунитет, пишет La Vanguardia. Это оливковое масло, апельсины, натуральный йогурт, шампиньоны, брокколи и вода.

Брокколи

Любой овощ полезен, но брокколи универсален, он содержит мало калорий, много клетчатки, витаминов A, C, E и калия и имеет все шансы стать незаменимым в нашем холодильнике.

Апельсины

Апельсины не являются панацеей от гриппа и простуды, но они идеально подходят для поддержания иммунитета. При этом диетолог предупреждает об опасности чрезмерного потребления смузи: лучше есть фрукты целиком, чтобы получить все содержащиеся в них питательные вещества и добиться постепенного усвоения сахара.

Шампиньоны

Грибы, в частности шампиньоны, содержат большое количество витамина D. Этот витамин, который синтезируется под лучами солнца, очень важно употреблять, когда заканчивается лето. Он также содержится в таких продуктах, как, например, яйца, молочные продукты, печень, голубая рыба.

Оливковое масло

Жиры необходимы для функционирования иммунной системы, поэтому в рацион важно включать оливковое масло, в котором содержатся ненасыщенные жиры, полезные для сердца.

Даже для жарки рекомендуется выбирать нерафинированное оливковое масло или нерафинированное оливковое масло высшего качества. В этих типах масла в неизменном виде сохраняются антиоксиданты.

Натуральный йогурт

Натуральный йогурт содержит насыщенные жиры короткой цепи, а также пребиотики, полезные для микрофлоры кишечника, непосредственно связаной с иммунной системой.

Вода

Вода всегда должна быть основным напитком, ее можно пить в виде кофе, чая или отвара трав. При этом стоит избегать употребления алкоголя, газировки, полуфабрикатов, которые ослабляют иммунную систему.

Пить воду нужно и во время болезни. Так, если пропал аппетит, не нужно заставлять себя есть, но пить необходимо для поддержки терморегуляции нашего тела.

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