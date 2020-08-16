Названы 10 продуктов для безупречной умственной активности

Полноценное питание, как и правильный отдых, важны для эффективной работы мозга. Фото: Pixabay

Жирная морская рыба, грецкие орехи, черника, какао, женьшень, яйца, брокколи, яблока, чечевица, хлеб из муки грубого помола являются лучшими продуктами для умственной активности.

Список из десяти перечисленных продуктов опубликовал Центр общественного здоровья Украины на своей странице в Facebook. Как отмечается в сообщении организации, полноценное питание, как и правильный отдых, важно для эффективной работы мозга.

Жирная морская рыба содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, из которых в организме вырабатывается миелин – своеобразный изоляционный материал для нервных волокон. Миелин необходим также для быстрой работы мозга и передачи информации от одной клетки к другой.

Жирная морская рыба содержит полезные для мозга омега-3 (фото: Pixabay)

Грецкие орехи – это еще один источник омега-3. При регулярном употреблении грецких орехов повышается уровень серотонина (гормона счастья), что помогает противостоять депрессии и охотно браться за умственную работу. 3-5 грецких орехов в день вполне достаточно для здоровья мозга.

Черника – источник антиоксидантов, необходимых для правильной работы мозга и позволяющих избавляться от вредных веществ, повреждающих его клетки. Регулярное употребление черники улучшает познавательные функции и память.

Черника содержит антиоксиданты, необходимые для правильной работы мозга (фото: Pixabay)

Бобы какао содержат мощный антиоксидант флаванол, который улучшает кровообращение мозга и защищает его от окислительных процессов, приводящих к различным нейродегенеративным заболеваниям (например, болезни Альцгеймера). Также шоколад повышает уровень дофамина в крови – гормона, отвечающего за наше хорошее настроение.

Женьшень. Всего пары капель настойки женьшеня на стакан воды достаточно для активизации умственной деятельности. Это рекомендация для взрослых, так как детям противопоказаны спиртные настойки даже в таких малых концентрациях.

Какао содержит мощный антиоксидант флаванол (фото: Pixabay)

Яйца – источник качественного белка, жиров и витаминов. Также в них содержится много холина – вещества, которое помогает нам сосредоточиться и улучшить работоспособность нервных клеток. Регулярное употребление яиц позволит держать мозг в тонусе.

Брокколи – это один из главных источников витамина K, который поддерживает нормальную деятельность мозга. В брокколи также содержится бор, дефицит которого приводит к снижению мозговой активности. Также для нормальной умственной деятельности полезны все другие виды капусты: брюссельская, цветная, белокочанная, пекинская или савойская.

Яблоки содержат почти все минеральные вещества и витамины (фото: Pixabay)

Яблоки . Эти фрукты содержат почти все минеральные вещества и витамины. Регулярное их употребление оздоравливает сосуды мозга, препятствует их закупорке, снижает риск кровоизлияний.

Чечевица – источник железа и аминокислот, необходимых для быстрого протекания биохимических процессов в мозговых клетках. Таким образом обеспечивается ясность ума и повышается скорость мышления.

Цельнозерновой хлеб поможет мозгу зарядиться на весь день (фото: Pixabay)

Хлеб из муки грубого помола. Замените им белый хлеб и вы быстро почувствуете разницу. Если мы едим белый хлеб или изделия из муки высшего сорта и сдобу, в кровь выбрасывается много инсулина, после чего мозг начинает "отключаться". Поэтому для умственной активности лучше всего употреблять "медленные" углеводы, которые содержатся в цельнозерновых продуктах и муке грубого помола. Так вы поможете мозгу зарядиться энергией на весь день.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы продукты, которые ускоряют старение.

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