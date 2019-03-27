Названа опасность хронического стресса для здоровья и фигуры

Хронический стресс пагубно влияет не только на здоровье, но и на набор лишнего веса вне зависимости от того, какой образ жизни ведет человек, а причиной является проблема в выработке гормонов.
Об этом рассказала диетолог Оля Усенко на своей странице в Instagram, поделившись личным опытом и последствиями, которые приобрела в результате такого потрясения.
"Я от своего организма этого не ожидала. Я ведь правильно питаюсь, пью витамины, занимаюсь спортом и стараюсь максимально вести здоровый образ жизни. Но в состоянии стресса я пострадала точно так же, как и самый обычный человек: у меня выпадали волосы, посыпались зубы, мы сделали мне 8 зубов, пропали месячные и восстановились спустя почти полгода, неспокойный сон", – рассказала она.
Стресс
pixabay
По словам Усенко, во время хронического стресса вырабатывается ряд гормонов: адреналин, норадреналин, кортизол, пролактин и ряд других.
"Но загвоздка иммунной системы и здоровья при стрессе заключается именно в кортизоле. Он необходим для работы организма, он регулирует баланс сахара, метаболизм глюкозы и инсулина. Но, при стрессовом воздействии, количество гормона в крови увеличивается и запускается процесс подавления иммунной системы и именно в этот момент все "болячки" обостряются", – подчеркнула она.
Что происходит, если кортизол превысил норму
Высокое кровяное давление;
Снижение функции щитовидной железы;
Гипергликемия;
Хрупкость костей;
Снижение иммунитета;
Разрушение тканей.
Стресс
pixabay
Диетолог напомнила, что такое воздействие проявляется при хроническом стрессе, соответственно при длительном повышении гормона. Более того, он влияет на появление жировых отложений в области талии. Это связано с появлением тяги к сладкой и жирной пище. Если стресс перешел в хроническую фазу, то получается замкнутый круг.
"Часто, именно хронический стресс и высокий уровень кортизола мешает сбросить лишний вес. И это является одной из причин набора веса во время длительного стресса. Какой бы образ жизни ты не вел, в нашем организме ничего не происходит бесследно и причиной всегда будут гормоны", – резюмировала диетолог.
СТРЕСС И ИММУННАЯ СИСТЕМА ⠀ Не так давно я столкнулась с сильным для себя стрессом и со всеми последствиями, так сказать. Хотя я от своего организма этого не ожидала. Я ведь правильно питаюсь, пью витамины, занимаюсь спортом и стараюсь максимально вести здоровый образ жизни. Но в состоянии стресса, очень длительного и непривычного для моего организма я пострадала точно так же как и самый обычный человек, который ведёт самый обычный образ жизни: у меня выпадали волосы, посыпались зубы (хотя никогда не было проблем с ними) и мы сделали мне 8 зубов (это то, что не попало в мою ленту и в мой инста, тогда я была не в том моральном состоянии), пропали месячные и восстановились спустя почти полгода, неспокойный сон и все прелести тоже были. ⠀ #полезностьУсенко ⠀ А всё по причине ГОРМОН. Механизм работы гормонов у каждого из нас одинаковый, да, со своими особенностями, но механизм один. ⠀ Напомню, сейчас я рассказываю про хронический стресс. Короткие стрессовые ситуации и стресс во время тренировок не влияют пагубно на нас и на организм. ⠀ Во время стресса вырабатывается ряд гормонов: ▪️адреналин ▪️норадреналин ▪️кортизол ▪️пролактин И по разным данным можно насчитать ещё несколько других гормон. ⠀ Но загвоздка иммунной системы и здоровья при стрессе заключается именно в КОРТИЗОЛЕ. Кортизол необходим для работы организма, он регулирует баланс сахара, метаболизм глюкозы и инсулина. Но, при стрессовом воздействии, количество гормона в крови увеличивается и запускается процесс подавления иммунной системы и именно в этот момент все "болячки" обостряются. ⠀ Что происходит, если кортизол превысил свою норму? 1️⃣Высокое кровяное давление 2️⃣Снижение функции щитовидной железы 3️⃣Гипергликемия 4️⃣Хрупкость костей 5️⃣Снижение иммунитета 6️⃣Разрушение тканей Такое воздействие проявляется при хроническом стрессе, а соответственно при длительном повышении гормона. ⠀ Еще одно отрицательное влияние кортизола – появление жировых отложений в области талии. Оно связано с появлением тяги к сладкой и жирной пище. Если стресс перешел в хроническую фазу, то получается замкнутый круг. ⠀ _______________________________ Продолжение в карусели 👉🏼👉🏼👉🏼 листайте
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