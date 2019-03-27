Названа опасность хронического стресса для здоровья и фигуры

Хронический стресс пагубно влияет не только на здоровье, но и на набор лишнего веса вне зависимости от того, какой образ жизни ведет человек, а причиной является проблема в выработке гормонов.

Об этом рассказала диетолог Оля Усенко на своей странице в Instagram, поделившись личным опытом и последствиями, которые приобрела в результате такого потрясения.

"Я от своего организма этого не ожидала. Я ведь правильно питаюсь, пью витамины, занимаюсь спортом и стараюсь максимально вести здоровый образ жизни. Но в состоянии стресса я пострадала точно так же, как и самый обычный человек: у меня выпадали волосы, посыпались зубы, мы сделали мне 8 зубов, пропали месячные и восстановились спустя почти полгода, неспокойный сон", – рассказала она.

Стресс pixabay

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По словам Усенко, во время хронического стресса вырабатывается ряд гормонов: адреналин, норадреналин, кортизол, пролактин и ряд других.

"Но загвоздка иммунной системы и здоровья при стрессе заключается именно в кортизоле. Он необходим для работы организма, он регулирует баланс сахара, метаболизм глюкозы и инсулина. Но, при стрессовом воздействии, количество гормона в крови увеличивается и запускается процесс подавления иммунной системы и именно в этот момент все "болячки" обостряются", – подчеркнула она.

Что происходит, если кортизол превысил норму

Высокое кровяное давление;

Снижение функции щитовидной железы;

Гипергликемия;

Хрупкость костей;

Снижение иммунитета;

Разрушение тканей.

Стресс pixabay

Диетолог напомнила, что такое воздействие проявляется при хроническом стрессе, соответственно при длительном повышении гормона. Более того, он влияет на появление жировых отложений в области талии. Это связано с появлением тяги к сладкой и жирной пище. Если стресс перешел в хроническую фазу, то получается замкнутый круг.

"Часто, именно хронический стресс и высокий уровень кортизола мешает сбросить лишний вес. И это является одной из причин набора веса во время длительного стресса. Какой бы образ жизни ты не вел, в нашем организме ничего не происходит бесследно и причиной всегда будут гормоны", – резюмировала диетолог.

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