''На маму похожа'': дочь Поляковой поразила изменениями в фигуре

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая отправилась на отдых на престижный курорт Майами (США), поделилась успехами старшей дочери Марии.

Так, на своей странице в Instagam она рассказала, как 13-летняя Маша сумела похудеть. "Вот так работает спорт и правильное питание, а не отговорки: я еще ребенок, у меня депрессия, гормоны, нет силы воли. Она сама приняла это решение и вот результат. Четыре месяца отказа от сладкого, мучного, шоколада, фастфуда, кока-колы. И бонус — чистейшая кожа лица", — написала Полякова.

Маша Полякова Фото: instagram/polyakovamusic

Также певица добавила, что решила поддержать дочь и села в месте с ней на диету.

"Я ее поддержала, и тоже сидела на диету, чтобы не есть при ней. Мой результат — минус 5 килограммов, ее — минус 7. Так что, мамочки, поддерживайте детей, вместе легче", — поделилась Оля.

Оля Полякова с дочкой Фото: instagram/mashapolyakova

Отметим, что поклонники сразу же засыпали комплиментами Полякову и ее дочь.

Маша Полякова Фото: instagram/polyakovamusic

Как сообщал OBOZREVATEL, дочка известной украинской певицы Оли Поляковой Мария пожаловалась на травлю в сети, чем вызвала недоумение пользователей. Звездная мама, в свою очередь, дерзко отшила хейтеров.

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