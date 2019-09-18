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18 сентября • обновлено в 04:45
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/ Диета и фитнес

Можно ли пить кофе при похудении: раскрыт секрет

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При похудении можно пить чистый кофе без каких-либо добавок, так как напиток не способствует набору лишнего веса.

Об этом на своей странице в Instagram написала популярный диетолог Светлана Фус, напомнив, что влияние кофеина на организм – очень велико.

"Уверена, среди вас есть любители взбодриться чашечкой кофе с утра. И я не исключение. Наверное, нужно уточнить, можно ли вообще набрать вес, употребляя кофе. Мой ответ – нет, если пить кофе без добавок. Под добавками я имею ввиду сахар и молоко", – пояснила диетолог.

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Фус предостерегла от чрезмерного употребления кофе, так как он может навредить здоровью. Эксперт считает, что всего пары чашек бодрящего напитка в день будет достаточно.

Кофе - можно ли при похудении

Кофе - можно ли при похудении

pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог и фитотерапевт Тиана Фиалкова рассказала, что нужно избавиться от нескольких продуктов, чтобы уберечь себя от отечности и одутловатости на лице.

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Персона
Светлана Фус
Место
Украина
Теги
похудение питание Фитнес диета диетолог
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