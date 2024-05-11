Путешествие к самым красивым озерам Украины: все маршруты и варианты

Природные чудеса занимают особенное место в сердцах туристов. Вызывают у них широкий спектр эмоций: ускоренное сердцебиение, замедленное дыхание, радость, благодарность и слезы на глазах. Окружающий мир способен удивлять, и поймет это только тот, кто увидит все своими глазами.

Сегодня начинаем путешествие по удивительным озерам нашей живописной страны, которые стали символом красоты и душевного спокойствия.

Несамовитое

Одно из самых высокогорных в Карпатах. Расположено в Ивано-Франковской области на склонах горы Туркул (массив Черногора). Образовалось несколько тысячелетий назад, на месте схождения ледника.

Горные цветы, сосны, величественные холмы – все это, и даже больше, вы сможете созерцать во время похода.

Существует легенда, что если бросить камни в воду Несамовитого, можно навлечь ухудшение погоды, а умыв лицо — через год встретиться со второй половинкой.

Как добраться? Пеший маршрут начинается с туристической базы "Заросляк", до которой можно доехать собственным или общественным транспортом. Путь из Ивано-Франковска продлится недолго. Дорога к озеру довольно проста, а время похода займет ориентировочно 6-7 часов.

Бребенескул

Находится на склоне Черногорского хребта Карпат и считается самым высокогорным в Украине.

Название водоема происходит от румынского слова "brebenoc", что означает барвинок. Местные жители предполагают, что когда-то здесь росли эти цветы. Из-за формы Бребенескул еще называют "Синим глазом Карпат".

Как добраться? Пеший маршрут начинается из села Дземброня, до которого можно доехать на поезде или на собственном автотранспорте. Путь к вершине является одним из самых трудных в Карпатах. Его общая протяженность составляет 56 км. Стоит хорошо подготовиться к походу, чтобы предусмотреть возможность ночлега под открытым небом.

Белое озеро

Находится в Ровенской области, рядом с селами: Рудка, Бельская Воля и Круглая. Название происходит от крупных меловых отложений, залегающих на дне водоема.

Место отдыха для семей и компаний, не только в туристических базах, но и в палатках. Температура воды составляет около 7-10 °C, из-за чего не замерзает даже зимой. Существует мнение, что озеро оказывает положительное влияние на состояние кожи и общее самочувствие. И все из-за значительного содержания глицерина, кальция, серебра и сероводорода.

Здесь есть возможность весело и активно провести время. К примеру, есть следующие виды развлечений: катание на лодке и катамаране или рыбалка. Так что скучать не придется!

И как без легенды? По словам местных жителей, когда-то, на территории озера, находился поселок. В центре стояла церковь, в которой хранилось немало чудотворных икон. Из-за сильного паводка населенный пункт затопило, а вода стала лечебной.

Как добраться? Общественным, собственным транспортом или поездом – выбирать вам!

Доезжаем до станции "Рафаловка", оттуда такси до самой локации. Исключение – автомобиль. Им можно добраться до конечной остановки.

Синевир

Самое глубокое высокогорное озеро, вокруг которого растет магически-сказочный лес.

Интересные факты:

Его часто называют глазами Карпат. Входит в 7 природных чудес Украины. Образовалось около 10-11 тысяч лет назад, в результате мощного обвала-сдвига коренных песчаников. Сине-зеленый цвет воды меняется в зависимости от погодных условий и времени суток. Одно из самых посещаемых мест среди озер. Плавание в водоеме запрещено, поскольку температура воды и летом, и зимой достаточно низкая.

Местные жители рассказывают, что давным-давно дочь одного графа полюбила пастуха. Она знала, что ее выбор не одобрят, потому встречалась с парнем тайно. Когда отец узнал это, приказал убить парня. Девушка много плакала и, именно из-за ее слез, образовалось озеро.

Для многих пар это место стало символом благословения их любви.

Как добраться? Лучший способ – это собственный автомобиль или автобусный тур. Доезжаем до села Нижние Ворота и поворачиваем в сторону поселения Воловец, далее – населенный пункт Колочава и Синевир.

Голубые озера

Затопленные песчаные карьеры образовали 4 водоема. Находятся в Черниговской области, в поселке Олешня. Несмотря на ситуацию в стране, из-за которой не каждый решится посетить эти природные чудеса, о них следует знать. Именно из-за залежей кварцевого песка вода имеет невероятно голубой цвет, напоминающий райские острова.

Ежегодно локацию посещало около 200 тысяч туристов. Кстати, путешественники приезжали не только из Украины. Озера привлекают многих туристов своей невероятной природой: комфортное побережье, сосновый лес и свежий воздух.

Как добраться? В наше время самый лучший способ – собственный автомобиль. Дорога к водоемам благоприятна для транспорта.

Украинские озера поражают своей красотой. А еще открывают уникальные возможности для отдыха: и физического, и душевного. Поэтому по случаю обязательно съездите к ним.

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