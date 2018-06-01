"Можно даже пиццу и сладости": диетолог назвал самый легкий способ быстрого похудения

У большинства девушек был негативный опыт на почве похудения, когда жестко себя ограничиваешь в еде какой-то период времени, но наступает момент срыва и с трудом потерянные килограммы молниеносно возвращаются.

Основываясь на этом факте, известный американский диетолог Пол Ривас придумал, как "обмануть" свой организм и есть все любимые продукты, но при этом худеть, пишет Cosmopolitan.

Ривас разработал нестандартную программу питания, которая получила красноречивое название "Диета обманщика" (Cheater’s Diet). Ее суть заключается в том, что можно есть жирную пищу и пить алкоголь, но при этом продолжать скидывать лишние килограммы (те, кто испытал диету на себе, утверждают, что за две недели теряли около 7 кг).

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Особенность Cheater’s Diet заключается в том, что в будни вы должны питаться диетической пищей (не перебарщивая с углеводами), а вот в выходные отрываться по полной, позволяя себе пиццу, бургеры, булочки с корицей, мороженое, вино, молочные коктейли и многое другое. Но в эти два дня все-таки нужно помнить про меру и не переедать, ведь спустя пять дней вы опять сможете побаловать себя.

В понедельник (хотя выходные могут быть в любой день недели) вы должны снова вернуться к правильной пище. По мнению диетолога, этот прием помогает разогнать метаболизм и избежать эффекта плато (период. когда вес прекращает снижаться и "стоит" на месте - Ред).

Несмотря на то, что "Диета обманщика" максимально простая, у нее есть правила: на завтрак и ужин должны быть продукты, богатые белком, а в обед можно позволить себе углеводы (хлеб, картошку, рис,макароны). Кстати, во время дневного приема пищи половину тарелки должны занимать овощи, четверть - мясо, рыба, птица (белок), а вторую четверть - гарнир, например, бурый рис, вареный или печеный картофель или другие углеводы. Можно позволить себе чай, но без сахара.

Еще в обязательной программе этой диеты: основа рациона должны составлять рыба, кальмары, мидии и другие морепродукты. Мясо же следует есть не чаще 5 раз в неделю, а вес порции не должен превышать 100 граммов. Необходимо также добавлять в свой рацион большое количество овощей и фруктов и соблюдать определенные правила по размеру порций:

мясо, рыба, птица или порция нежирного творога должны быть размером с колоду карт;

порция риса, гречки и других круп - размером с теннисный мяч;

овощи - два сложенных вместе кулака;

ягоды и фрукты - не более одной чайной чашки;

орехи - горсть (30 г);

растительное масло - одна столовая ложка в день.

Примерный рацион на день

Завтрак: 4 яичных белка, 1 желток (приготовить без масла), чай или кофе без молока;

Обед: половинка тонкого лаваша с начинкой из птицы или тунца с овощами;

Перекус: горсть миндаля;

Ужин: куриная грудка с овощами на гриле;

Перекус: чашка какао.

Разумеется, у Cheater’s Diet есть положительные и отрицательные стороны.

Из хорошего:

не нужно считать калории;

на ней несложно сидеть долго;

психологически диета очень комфортна, так как не нужно отказываться от любимых жирных блюд и алкоголя навсегда, только до выходных;

за две недели можно сбросить около 7 килограммов.

Из плохого:

рацион не адаптирован по калорийности, поэтому кому-то он покажется слишком калорийным, а кому-то - недостаточно сытным;

Пол Ривас не запрещает искусственные подсластители, хотя многие диетология считают их очень вредными;

диета не подходит для тех, кто не может контролировать себя в выходные, ведь есть вредную пищу можно только в разумных пределах.

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