Как сделать живот плоским после новогодних праздников: названы 6 правил питания

Юля Ухина
Юля Ухина
Диета и фитнес
2,3 т.
Как добиться плоского живота

Новогодние праздники не проходят бесследно, оставляя за собой не только приятные воспоминания, но и лишние сантиметры на талии. К счастью, эта ситуация поправима.

Так, чтобы убрать живот и сделать его более плоским, нужно начать правильно питаться. О шести привычках здорового питания, которые помогут уменьшить талию – читайте в материале OBOZREVATEL.

Составьте план питания

  • Составление плана питания на неделю поможет вам не сбиться с пути. Вам следует заполнить свой холодильник с акцентом на здоровый выбор, такой как фрукты и овощи – после этого будет легче отказаться от вредной пищи.

Как сделать живот плоским после новогодних праздников: названы 6 правил питания
Контролируйте размер порции

  • Если вы хотите похудеть – следите за размером порций. К примеру, порция мяса или рыбы должна быть с колоду карт, тогда как порции других блюд – размером с вашу ладонь.

Как сделать живот плоским после новогодних праздников: названы 6 правил питания
Соблюдайте правила жевания

  • Еще одна хорошая привычка, которая поможет убрать живот звучит следующим образом: чем дольше и тщательнее вы будете пережевывать пищу, тем лучше. Мозг просигнализирует о сытости прежде, чем вы заполните желудок под завязку.

Как сделать живот плоским после новогодних праздников: названы 6 правил питания
Пейте больше воды

  • Для нормального обмена веществ и поддержания тонуса кожи, в том числе и на животе, необходимо пить в день до шести-семи стаканов чистой негазированной воды. Наиболее полезно пить воду за полчаса до еды – за счет этого вы съедите меньше.

Как сделать живот плоским после новогодних праздников: названы 6 правил питания
Практикуйте осознанное питание

  • Во время приема пищи полностью сосредоточьтесь на еде. Отвлекающие факторы, такие как гаджеты и телевизор, могут заставить вас потерять чувство голода. Поэтому лучше их отложить на некоторое время.

Как сделать живот плоским после новогодних праздников: названы 6 правил питания
Наслаждайтесь продуктами, богатыми клетчаткой

  • Это очень важно для здоровья пищеварительной системы. Итак, потребляйте достаточно клетчатки, когда пытаетесь сбросить килограммы, чтобы уменьшить чувство голода.

Список продуктов, богатых клетчаткой: ягоды, яйца, орехи, рыба, киноа, авокадо, яблоки, шпинат, белый рис, пшеница, брокколи, спаржа, морковь, бобовые и фасоль.

Как сделать живот плоским после новогодних праздников: названы 6 правил питания

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала, как не поправиться зимой.

похудениедиета