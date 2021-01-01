Как сделать живот плоским после новогодних праздников: названы 6 правил питания

Новогодние праздники не проходят бесследно, оставляя за собой не только приятные воспоминания, но и лишние сантиметры на талии. К счастью, эта ситуация поправима.

Так, чтобы убрать живот и сделать его более плоским, нужно начать правильно питаться. О шести привычках здорового питания, которые помогут уменьшить талию – читайте в материале OBOZREVATEL.

Составление плана питания на неделю поможет вам не сбиться с пути. Вам следует заполнить свой холодильник с акцентом на здоровый выбор, такой как фрукты и овощи – после этого будет легче отказаться от вредной пищи.

Если вы хотите похудеть – следите за размером порций. К примеру, порция мяса или рыбы должна быть с колоду карт, тогда как порции других блюд – размером с вашу ладонь.

Еще одна хорошая привычка, которая поможет убрать живот звучит следующим образом: чем дольше и тщательнее вы будете пережевывать пищу, тем лучше. Мозг просигнализирует о сытости прежде, чем вы заполните желудок под завязку.

Для нормального обмена веществ и поддержания тонуса кожи, в том числе и на животе, необходимо пить в день до шести-семи стаканов чистой негазированной воды. Наиболее полезно пить воду за полчаса до еды – за счет этого вы съедите меньше.

Во время приема пищи полностью сосредоточьтесь на еде. Отвлекающие факторы, такие как гаджеты и телевизор, могут заставить вас потерять чувство голода. Поэтому лучше их отложить на некоторое время.

Это очень важно для здоровья пищеварительной системы. Итак, потребляйте достаточно клетчатки, когда пытаетесь сбросить килограммы, чтобы уменьшить чувство голода.

Список продуктов, богатых клетчаткой: ягоды, яйца, орехи, рыба, киноа, авокадо, яблоки, шпинат, белый рис, пшеница, брокколи, спаржа, морковь, бобовые и фасоль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский диетолог Светлана Фус рассказала, как не поправиться зимой.