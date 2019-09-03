Как провести разгрузочный день: вкусное детокс-меню от диетолога

Разгрузочный день необходимо делать для полной очистки организма от шлаков и токсинов, что поможет похудеть и держать себя в тонусе.

Известный нутрициолог Анна Никольская рассказала на своей странице в Instagram о правильном детокс-меню, которого лучше всего придерживаться в течение недели, чтобы получить отличный результат.

Как провести разгрузочный день – пошаговая схема

Выпить стакан воды после пробуждения pixabay

После пробуждения: стакан воды с соком четверти лимона.

Спустя 15 минут: стакан воды и 1 ч. л. молотого семени льна.

Массаж сухой щеткой (или плотной варежкой-мочалкой) в течение двух минут.

Теплый душ.

Как питаться в разгрузочный день

Далее Никольская привела пример полезного завтрака. В частности, она посоветовала сделать белковый коктейль: предварительно замоченная и наутро промытая зеленая гречка (50 гр), 1 киви, 1/2 чашки малины (можно замороженную), растительное молочко (миндаль / кокос / кунжут), 1 ст. л. семян (тыквы или конопляные). Все это поместить в блендер, после чего медленно есть ложкой.

Вкусный белковый коктейль с малиной Shake Cocktail

На обед нутрициолог посоветовала несколько вариантов. 1 часть: салат из свежих огурцов, кинзы (или петрушки), домашней тахини. 2 часть: 100 грамм с/м стручковой фасоли, 50 гр с/м зеленого горошка, горсть орешков (фундук или миндаль), цедра 1/4 апельсина, 1 ч. л. кокосового масла. Фасоль и горошек отварить. Соус: смешать масло, цедру и порубленные орехи, все вместе соединить.

Зеленый салат pinterest

Ужин: крем-суп – отварить кабачок, картофель и пару шампиньонов, все взбить в блендере с небольшим количеством растительного молочка, добавить соль, перец, куркуму и мускатный орех.

Крем-суп Pojrem.ru

"Между завтраком и обедом выпить 0.7 – 1 л жидкости (подойдет отвар шиповника), с 1 ч. л. молотого льняного семени. После обеда повторить. Важно – выдержать до / после еды 40 минут", – добавила Никольская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Катерина Кабашная дала пять советов для тех, кто хочет похудеть и не сорваться.

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