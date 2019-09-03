Как провести разгрузочный день: вкусное детокс-меню от диетолога

Разгрузочный день необходимо делать для полной очистки организма от шлаков и токсинов, что поможет похудеть и держать себя в тонусе.
Известный нутрициолог Анна Никольская рассказала на своей странице в Instagram о правильном детокс-меню, которого лучше всего придерживаться в течение недели, чтобы получить отличный результат.
Как провести разгрузочный день – пошаговая схема
Выпить стакан воды после пробуждения
pixabay
После пробуждения: стакан воды с соком четверти лимона.
Спустя 15 минут: стакан воды и 1 ч. л. молотого семени льна.
Массаж сухой щеткой (или плотной варежкой-мочалкой) в течение двух минут.
Теплый душ.
Как питаться в разгрузочный день
Далее Никольская привела пример полезного завтрака. В частности, она посоветовала сделать белковый коктейль: предварительно замоченная и наутро промытая зеленая гречка (50 гр), 1 киви, 1/2 чашки малины (можно замороженную), растительное молочко (миндаль / кокос / кунжут), 1 ст. л. семян (тыквы или конопляные). Все это поместить в блендер, после чего медленно есть ложкой.
Вкусный белковый коктейль с малиной
Shake Cocktail
На обед нутрициолог посоветовала несколько вариантов. 1 часть: салат из свежих огурцов, кинзы (или петрушки), домашней тахини. 2 часть: 100 грамм с/м стручковой фасоли, 50 гр с/м зеленого горошка, горсть орешков (фундук или миндаль), цедра 1/4 апельсина, 1 ч. л. кокосового масла. Фасоль и горошек отварить. Соус: смешать масло, цедру и порубленные орехи, все вместе соединить.
Зеленый салат
Ужин: крем-суп – отварить кабачок, картофель и пару шампиньонов, все взбить в блендере с небольшим количеством растительного молочка, добавить соль, перец, куркуму и мускатный орех.
Крем-суп
Pojrem.ru
"Между завтраком и обедом выпить 0.7 – 1 л жидкости (подойдет отвар шиповника), с 1 ч. л. молотого льняного семени. После обеда повторить. Важно – выдержать до / после еды 40 минут", – добавила Никольская.
Попробуйте придерживаться этой пошаговой схемы в течение недели, уже получите крутые результаты, сохраняйте❤️! . 🔸После пробуждения: стакан воды с соком четверти лимона 🔸Спустя 15 минут: стакан воды и 1 ч.л. молотого семени льна 🔸Сделайте массаж сухой щеткой (или плотной варежкой-мочалкой)) 2 минуты 🔸Примите теплый душ 🔸На завтрак сделайте белковый коктейль: предварительно замоченная и наутро промытая зеленая греча (50 гр) 1 киви 1/2 чашки малины (можно замороженную) растительное молочко (миндаль/кокос/кунжут) 1 ст.л. семян (тыква или конопляные) Все в блендер, есть ложкой медленно! 🔸Обед 1 часть: сделать салат свежие огурцы, кинза (или петрушка), домашняя тахини 🔸Обед 2 часть: 100 гр с/м стручковой фасоли 50 гр с/м зеленого горошка Горсть активированных орешков (фундук или миндаль) Цедра 1/4 апельсина 1 ч.л. кокосового масла Отварить фасоль и горошек. Сделать соус: смешать масло, цедру и порубленные орехи, все вместе соединить. 🔸Ужин: крем-суп – отварить кабачок и картофель и пару шампиньонов, все сблендерить с небольшим количеством растит.молочка, добавить соль, перец, куркуму и мускатный орех. 🔸Между завтраком и обедом выпить 0.7 – 1 л жидкости (подойдет отвар шиповника), с 1 ч.л. молотого льняного семени. После обеда повторить. Важно – выдержать до/после еды 40 минут. Каждый компонент в меню здесь прописан не зря. 🙌Что, зачем, почему и как - мы будем рассказывать на курсе "Двойной детокс" вместе с Вероникой @veronika_savche с 21 по 30 августа. У нас приготовлена 👍насыщенная программа с готовым меню из простых продуктов, ментальными практиками, бонусными уроками по добавкам от меня и бьюти-чек-листом от Вероники, подарки самым активными участницам и конечно болталка в чате с ответами на все ваши вопросы. У нас осталось 7 мест, оставляйте заявку на курс на моем сайте (ссылка в шапке профиля) или пишите мне в директ "хочу на детокс" . PS 🔥кто участвовал в моих других проектах, ищите на почте письмо с секретной скидкой (проверьте спам)) . Если есть вопросы по организации и программе курса – задавайте, разберемся👌
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