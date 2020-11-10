Как не поправиться зимой: диетолог Светлана Фус озвучила главные правила

Известный украинский диетолог Светлана Фус озвучила основные правила, которые помогут сохранять фигуру и не набрать лишний вес в холодное время года. Так, важно контролировать температуру пищи и не оставаться долгое время голодным.

По ее словам, именно в преддверии зимы важно позаботиться о стабильной работе пищеварительной системы. Об этом Фус рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL.

Далее предлагаем подробнее ознакомиться с правилами питания, которых рекомендует придерживаться Светлана Фус:

1. Четкий режим питания. Очень важно, особенно в холодное время года, не допускать острого чувства голода. Когда мы хотим есть, ощущаем слабость, сонливость, начинаем мерзнуть. А съеденная вовремя пища дает прилив энергии, повышает работоспособность.

2. Контролируйте температуру еды. Важно, чтобы в холода "обогрев" шел также изнутри. Есть слишком горячее не рекомендуется – вредно для желудка. А вот теплая еда хорошо насыщает и согревает.

3. Употребляйте достаточное количество белка. От того, насколько наш организм обеспечен белком, поступающим с пищей, зависит работа иммунной системы, синтез гормонов, состояние наших мышц и кожи. Поэтому каждый день мы должны себя обеспечивать достаточным количеством белка: рыба, яйца, птица, мясо и молочные продукты.

4. Добавляйте в рацион сложные углеводы: они – основной поставщик энергии в наш организм. Их дефицит может привести к нарушению работы щитовидной железы, которая регулирует интенсивность обмена веществ. Поэтому в зимнее меню, кроме овощей и фруктов, нужно обязательно добавлять злаки.

5. Зимой в рационе должно быть достаточное количество полезных жиров, которые мы получаем из молочных продуктов, яиц, рыбы, орехов, семечек, авокадо, растительных масел. Жиры нужны для синтеза гормонов, сохранения влаги в суставах и коже. Они являются источником очень важных для организма жирорастворимых витаминов.

6. Контролируйте питьевой режим. Недостаток жидкости в организме ведет к нарушению обмена веществ. Кроме того, волосы и кожа становятся тусклыми и сухими. Потребность в воде в холодные месяцы около 30 мл на 1 кг массы тела.

7. Добавьте физическую нагрузку. Чтобы поддерживать нормальную работу иммунной системы, помогают бороться с осенней хандрой и стрессом регулярные физические нагрузки.

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