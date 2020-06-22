Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как избавиться от переедания.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. Во-первых, эксперт посоветовала ликвидировать все раздражители во время еды.

"Уберите раздражители во время еды – телефон, ноутбук, книгу, журнал. Если есть проблемы с контролем еды, нужно всегда концентрироваться только на еде, чтобы улавливать то, что ешь", – заявила Усенко.

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Также, по словам диетолога, если ощущение сытости у вас появляется только при большом объеме еды, нужно добавлять в порцию больше овощей – они надолго насыщают.

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Кроме того, она порекомендовала попытаться определить продукты, которые вызывают жажду к перееданию, и "никогда не держать их в холодильнике".

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Усенко также посоветовала сделать свой рацион питания 5-разовым: есть чаще, но маленькими порциями. Планировать, что вы будете кушать, заранее и брать еду с собой, если нужно пойти по делам. А также исключить сладкие напитки из рациона, перейдя на чистую воду.

Как избавиться от переедания: советы диетолога

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Усенко рассказала, как правильно заедать стресс.