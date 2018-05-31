Как худеть быстро и безопасно: топ-5 эффективных советов на каждый день

Похудение - одна из самых обсуждаемых тем среди большинства современных женщин. В погоне за фигурой своей мечты девушки чаще всего прибегают к диетам, которые существенно ограничивают наш рацион, наносят вред здоровью, но при этом лишние килограммы все равно возвращаются.

Многих беспокоит "вечный" вопрос: как быстро похудеть таким образом, чтобы утерянный вес больше никогда не возвращался. На самом деле ответ очень простой - стоит просто придерживаться некоторых элементарных правил, пишет Cosmopolitan.

Итак, издание выделило основных 5 советов для быстрого похудения. Используя их каждый день, вы сможете максимально легко распрощаться с ненавистными килограммами.

1. Ешьте каждые 2,5-3 часа небольшими порциями. Так, стандартная порция не должна весить менее 100 граммов и более 250 граммов. Последний прием пищи - не позднее чем за 3-4 часа до сна.

2. Углеводы можно и нужно употреблять до 16:00, но только "сложные" (злаки, крупы и т.д). Все фрукты и сухофрукты необходимо есть до 12:00-14:00.

3. После 16:00 - исключительно белковая еда: курица, рыба, говядина, творог, кальмары, креветки, белок от яйца. Все это не идет в жир, а разгоняет обмен веществ.

4. Жиры тоже помогают ускорить обмен веществ - жиров должно быть не меньше 25-35 граммов в день.

5. Не занижайте количество калорий. Для хорошей работы обмена веществ нужно съедать продуктов не менее чем на 1000-1200 калорий в день.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетологи, биологи и онкологи составили список диет, которые неблагоприятно влияют на здоровье человека, а иногда могут привести к фатальным последствиям.