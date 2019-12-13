Как есть много и не толстеть: диетолог раскрыла секрет

Украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, как есть много и при этом оставаться в форме.

Подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. Так, по словам диетолога, фишка метода в 14 часовых разрывах между едой. То есть, вы не должны есть после 18:00 и не завтракать ранее 8:00.

"Это позволит сделать большой перерыв между приемами пищи и сможет обеспечить легкость организму, даже когда нет привычных продуктов. Или же когда вы чувствуете, что количество съеденного немного больше положенного", — поделилась Усенко.

Фото: woman.ru

Кроме того, диетолог отметила: в такой теории вы можете позволить себе все, что угодно из продуктов, которые у вас в доступе. Также вы можете употреблять алкоголь. Но только после 18:00 и без еды.

Фото: vzboltay.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, какие продукты полезно есть зимой.

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