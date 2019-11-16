Как держать себя в форме: Ева Лонгория показала эффективные упражнения

Американская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория находится в превосходной физической форме благодаря постоянным тренировкам.
44-летняя знаменитость много времени проводит в спортзале и ведет здоровый и активный образ жизни, чем делится на своей странице в Instagram с поклонниками.
Ева опубликовала видео, на котором показала, как ей удается поддерживать фигуру стройной. Это комплексное упражнение сразу на несколько групп мышц: ягодицы, бедра, спина, пресс, руки.
Ева Лонгория занимается спортом - результат
instagram/evalongoria
В частности, нужно широко расставить ноги, согнув в коленях, и тянуть канат, пружинисто приседая при каждом движении. Спина при этом должна быть ровной.
Также Лонгория отдельно уделяет много внимания спине и рукам, выполняя подходы с гантелями.
Стройная Ева Лонгория из-за занятий спортом
instagram/evalongoria
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Лонгория впервые стала мамой. Всего за год она довела свое тело до идеального состояния.
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