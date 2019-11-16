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16 ноября • обновлено в 07:22
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Как держать себя в форме: Ева Лонгория показала эффективные упражнения

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Американская актриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория находится в превосходной физической форме благодаря постоянным тренировкам.

44-летняя знаменитость много времени проводит в спортзале и ведет здоровый и активный образ жизни, чем делится на своей странице в Instagram с поклонниками.

Ева опубликовала видео, на котором показала, как ей удается поддерживать фигуру стройной. Это комплексное упражнение сразу на несколько групп мышц: ягодицы, бедра, спина, пресс, руки.

Ева Лонгория занимается спортом - результат

Ева Лонгория занимается спортом - результат

instagram/evalongoria

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В частности, нужно широко расставить ноги, согнув в коленях, и тянуть канат, пружинисто приседая при каждом движении. Спина при этом должна быть ровной.

Также Лонгория отдельно уделяет много внимания спине и рукам, выполняя подходы с гантелями.

Стройная Ева Лонгория из-за занятий спортом

Стройная Ева Лонгория из-за занятий спортом

instagram/evalongoria

Go get it! 💪🏼

Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Лонгория впервые стала мамой. Всего за год она довела свое тело до идеального состояния.

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Персона
Ева Лонгория
Теги
спорт шоу-бизнес похудение Фитнес
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