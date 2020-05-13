Как быстро похудеть дома: названы лучшие упражнения

Для того, чтобы похудеть не обязательно ходить на занятия в тренажерные залы. Можно заниматься дома, делая всего несколько упражнений и заполучить стройное тело.

Об эффективных упражнениях для похудения, которые можно делать в домашних условиях пишет издание Cosmopolitan.

pexels.com

Вынос ног в сторону

Необходимо стать на четвереньки, напрячь пресс и хорошо упираться руками в пол и поочередно поднимать ноги, согнутые в колене.

pexels.com

Подъем коленей в стойке на голове

Для этого упражнения понадобится резинка для фитнеса. Необходимо надеть резинку на бедра, чуть выше колен, встать на голову, упираясь локтями в пол, а пятками – в стену и поочередно подтягивать колени к груди.

pexels.com

Гусиная походка

Следует оставить резинку на бедрах, встать на ноги, поставив их чуть дальше ширины плеч и опуститься в полуприседание. В таком положении нужно сделать пару шагов вперед, затем назад.

pexels.com

Подъемы бедер

Оставьте резинку на бедрах. Лягте на бок, согнув ноги в коленях, упритесь локтем в пол. В таком положении приподнимайте бедро, отводя колено в сторону.

Как ранее писал OBOZREVATEL, одним из лучших упражнений для быстрого укрепления мышц пресса является вакуум. Он может помочь сделать живот плоским, а талию тонкой в рекордно короткие сроки.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.