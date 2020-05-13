Главная Новости
14 мая • обновлено в 16:34
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Диета и фитнес

Как быстро похудеть дома: названы лучшие упражнения

6.9т
Читать материал на украинском

Для того, чтобы похудеть не обязательно ходить на занятия в тренажерные залы. Можно заниматься дома, делая всего несколько упражнений и заполучить стройное тело.

Об эффективных упражнениях для похудения, которые можно делать в домашних условиях пишет издание Cosmopolitan.

Как быстро похудеть дома: названы лучшие упражнения

pexels.com

Вынос ног в сторону

Необходимо стать на четвереньки, напрячь пресс и хорошо упираться руками в пол и поочередно поднимать ноги, согнутые в колене.

Как быстро похудеть дома: названы лучшие упражнения

pexels.com

Подъем коленей в стойке на голове

Для этого упражнения понадобится резинка для фитнеса. Необходимо надеть резинку на бедра, чуть выше колен, встать на голову, упираясь локтями в пол, а пятками – в стену и поочередно подтягивать колени к груди.

Как быстро похудеть дома: названы лучшие упражнения

pexels.com

Гусиная походка

Следует оставить резинку на бедрах, встать на ноги, поставив их чуть дальше ширины плеч и опуститься в полуприседание. В таком положении нужно сделать пару шагов вперед, затем назад.

Как быстро похудеть дома: названы лучшие упражнения

pexels.com

Подъемы бедер

Оставьте резинку на бедрах. Лягте на бок, согнув ноги в коленях, упритесь локтем в пол. В таком положении приподнимайте бедро, отводя колено в сторону.

Как быстро похудеть дома: названы лучшие упражнения

Как ранее писал OBOZREVATEL, одним из лучших упражнений для быстрого укрепления мышц пресса является вакуум. Он может помочь сделать живот плоским, а талию тонкой в рекордно короткие сроки.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
20
16
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мятый-Липецкий Петя
Мятый-Липецкий Петя
Вы идиоты и это не вопрос,Подъем коленей в стойке на голове -убийцы
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Lady Диета и фитнес

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

  • В мире заболели более 4,4 млн человек, погибли – 296 тысяч.

  • В Украине запустят новое тестирование на коронавирус, которое доступнее, чем ПЦР.

  • ВОЗ предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ.

  • Врачи назвали самый опасный ранний симптом COVID-19 – он грозит тяжелой формой заболевания.

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги