Как быстро похудеть дома: названы лучшие упражнения

Для того, чтобы похудеть не обязательно ходить на занятия в тренажерные залы. Можно заниматься дома, делая всего несколько упражнений и заполучить стройное тело.
Об эффективных упражнениях для похудения, которые можно делать в домашних условиях пишет издание Cosmopolitan.
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Вынос ног в сторону
Необходимо стать на четвереньки, напрячь пресс и хорошо упираться руками в пол и поочередно поднимать ноги, согнутые в колене.
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Подъем коленей в стойке на голове
Для этого упражнения понадобится резинка для фитнеса. Необходимо надеть резинку на бедра, чуть выше колен, встать на голову, упираясь локтями в пол, а пятками – в стену и поочередно подтягивать колени к груди.
pexels.com
Гусиная походка
Следует оставить резинку на бедрах, встать на ноги, поставив их чуть дальше ширины плеч и опуститься в полуприседание. В таком положении нужно сделать пару шагов вперед, затем назад.
pexels.com
Подъемы бедер
Оставьте резинку на бедрах. Лягте на бок, согнув ноги в коленях, упритесь локтем в пол. В таком положении приподнимайте бедро, отводя колено в сторону.
Как ранее писал OBOZREVATEL, одним из лучших упражнений для быстрого укрепления мышц пресса является вакуум. Он может помочь сделать живот плоским, а талию тонкой в рекордно короткие сроки.
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