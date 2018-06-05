"Должен быть инстинкт самосохранения!" Звездный тренер рассказала о запрете тренировок

Украинская телеведущая, блогер и звездный тренер Анита Луценко рассказала, в каких случаях худеющим девушкам запрещено посещать тренировки, так как они могут нанести вред здоровью.

Так, Анита отметила, что все физические нагрузки необходимо отменять, если вы болеете, плохо себя чувствуете или же в период критических дней, при условии, что женщина ощущает слабость и боли. Свои советы Луценко предоставила в рамках спортивного флеш-моба " 14 дней до лета" и опубликовала их на своей странице в Instagram.

Луценко назвала пятерку причин, когда лучше отказаться от активных тренировок.

Публикация от Анита Луценко (@anitasporty) 4 Июн 2018 в 7:38 PDT

Если я болею, то болею и не тренируюсь.

Если у меня температура, то я не тренируюсь.

Если у меня спазмы в животе во время "красных" дней - я не тренируюсь.

Если у меня болит колено, тазобедренный сустав, поясница, шею заклинило - я не тренируюсь.

Если телу плохо и оно болит, то не надо его грузить.

" У вас должен быть инстинкт самосохранения! Это как стиральная машинка: сломалась, кряхтит, скрипит, вода выливается из всех дыр, отключается от сбоев, а вы туда еще белья и еще 5 стирочек на максимальной скорости. Всегда можно починить, подожать и продолжить", - в шуточной форме объяснила запреты тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущаяи фитнес-блогер Анита Луценко рассказала, как похудеть всего за две недели.