Диетолог рассказала, почему мужчины худеют быстрее женщин

Украинский врач-эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко рассказала, что мужчинам легче похудеть, чем женщинам. Это связано с тем, что представителей сильного пола защищают от лишнего веса половые гормоны.

По словам эксперта, иногда даже некорректно назначать мужские гормоны женщинам для того, чтобы сбросить вес. Об этом Самойленко сообщила в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL.

"Вторая причина, почему мужчины легче худеют, – это то, что у них от природы больший процент мышечной массы и меньше жировой. Они метаболически изначально уже в лучших условиях находятся", – отметила Самойленко.

Кроме того, диетолог заявила, что мужчины менее эмоциональны, более последовательны, целеустремлены и боятся плохих анализов.

"Когда они видят повышенный сахар в крови или холестерин, или низкий тестостерон, то управлять мужским пищевым поведением достаточно легко", – добавила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Самойленко назвала самые полезные и эффективные диеты, которые помогут похудеть без вреда для здоровья. Среди них – средиземноморская и DASH-диета.