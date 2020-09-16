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Диетолог назвала овощи, которые помогут быстро похудеть

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Диета и фитнес
1,0 т.
Названы овощи, которые помогут быстро похудеть

Российский диетолог Наталья Пугачева назвала овощи, которые помогут быстро похудеть.

Врач рассказала изданию "Комсомольская правда", что за счет клетчатки эти продукты наполняют желудок и вызывают чувство сытости. Кроме того, овощи имеют низкую калорийность и много витаминов и микроэлементов.

Эксперт посоветовала три раза в день употреблять около 300 граммов овощей. Для похудения идеально подойдет свежая зелень: салат айсберг, руккола, шпинат и сельдерей. Пугачева также призывает есть любые виды капусты: белокочанную, красную, брокколи, брюссельскую и цветную.

Капуста полезна при похудении.

В список полезных овощей для похудения вошли огурцы. Они содержат много воды и калия, что позволяет не ограничивать этот продукт в рационе. Пугачева порекомендовала употреблять также свеклу.

"Свекла в любом виде повышает выносливость, контролирует чувство голода, обеспечивает правильную работу кишечника", – объяснила диетолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее русский врач-диетолог Альбина Комиссарова развеяла популярные мифы о похудении. Эксперт отметила, что часто во время правильного питания для тех, кто худеет, есть много запретов относительно рациона.

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