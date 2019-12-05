Австралийка скинула десятки кг после родов и стала красоткой: фото до и после

Молодая австралийка сбросила 26 килограммов после родов за 10 месяцев, присоединившись к программе похудения.
30-летняя Элиша Бэйкс показала на своей странице в Instagram фотографии до и после, отметив, что невероятно довольна впечатляющим результатом.
"Мне было страшно возвращаться домой. И дело не только в новорожденном – мы собирались начать нашу жизнь, как семья из четырех человек. Понятия не имела, как управиться и со старшим, и с младшим. Я была эмоционально истощена", – призналась женщина.
Австралийка Элиша Бэйкс во время беременности
instagram/miss.elishab
По словам Бэйкс, сейчас она видит счастливую версию себя с двумя сыновьями. Более того, восстановление помогло ей прийти в себя эмоционально.
Элиша Бэйкс до и после рождения ребенка
instagram/miss.elishab
Женщина придерживается правила "80/20", где 80% – продукты с высоким содержанием питательных веществ, а остальное – всякие вкусности.
Элиша Бэйкс - до и после рождения ребенка
instagram/miss.elishab
Элиша Бэйкс с мужем
instagram/miss.elishab
Элиша Бэйкс - до и после рождения ребенка (5 месяцев)
instagram/miss.elishab
Элиша Бэйкс - до и после рождения ребенка (7,5 месяцев)
instagram/miss.elishab
Элиша Бэйкс - до и после рождения ребенка (-26 кг)
instagram/miss.elishab
Элиша Бэйкс
instagram/miss.elishab
Элиша Бэйкс (-26 кг) после родов
instagram/miss.elishab
Австралийка похудела после родов
instagram/miss.elishab
Австралийка сбросила 26 кг после родов
instagram/miss.elishab
Как сообщал OBOZREVATEL, другая австралийка Кайли Малкахи смогла похудеть вдвое благодаря регулярным занятиям спортом и специальной диете, успев к свадьбе.
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