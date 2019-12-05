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5 декабря • обновлено в 07:06
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/ Диета и фитнес

Австралийка скинула десятки кг после родов и стала красоткой: фото до и после

1.9т
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Молодая австралийка сбросила 26 килограммов после родов за 10 месяцев, присоединившись к программе похудения.

30-летняя Элиша Бэйкс показала на своей странице в Instagram фотографии до и после, отметив, что невероятно довольна впечатляющим результатом.

"Мне было страшно возвращаться домой. И дело не только в новорожденном – мы собирались начать нашу жизнь, как семья из четырех человек. Понятия не имела, как управиться и со старшим, и с младшим. Я была эмоционально истощена", – призналась женщина.

Австралийка Элиша Бэйкс во время беременности

Австралийка Элиша Бэйкс во время беременности

instagram/miss.elishab

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По словам Бэйкс, сейчас она видит счастливую версию себя с двумя сыновьями. Более того, восстановление помогло ей прийти в себя эмоционально.

Элиша Бэйкс до и после рождения ребенка

Элиша Бэйкс до и после рождения ребенка

instagram/miss.elishab

Женщина придерживается правила "80/20", где 80% – продукты с высоким содержанием питательных веществ, а остальное – всякие вкусности.

Элиша Бэйкс - до и после рождения ребенка

Элиша Бэйкс - до и после рождения ребенка

instagram/miss.elishab

Элиша Бэйкс с мужем

Элиша Бэйкс с мужем

instagram/miss.elishab

Элиша Бэйкс - до и после рождения ребенка (5 месяцев)

Элиша Бэйкс - до и после рождения ребенка (5 месяцев)

instagram/miss.elishab

Элиша Бэйкс - до и после рождения ребенка (7,5 месяцев)

Элиша Бэйкс - до и после рождения ребенка (7,5 месяцев)

instagram/miss.elishab

Элиша Бэйкс - до и после рождения ребенка (-26 кг)

Элиша Бэйкс - до и после рождения ребенка (-26 кг)

instagram/miss.elishab

Элиша Бэйкс

Элиша Бэйкс

instagram/miss.elishab

Элиша Бэйкс (-26 кг) после родов

Элиша Бэйкс (-26 кг) после родов

instagram/miss.elishab

Австралийка похудела после родов

Австралийка похудела после родов

instagram/miss.elishab

Австралийка сбросила 26 кг после родов

Австралийка сбросила 26 кг после родов

instagram/miss.elishab

Как сообщал OBOZREVATEL, другая австралийка Кайли Малкахи смогла похудеть вдвое благодаря регулярным занятиям спортом и специальной диете, успев к свадьбе.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Австралия
Теги
похудение фотографии фотосессия диета Фитнес
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Зачем это выкладывать ? Блеванул
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