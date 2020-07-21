50-летняя Дженнифер Лопес раскрыла секрет идеальной фигуры

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей роскошной фигуры.

Так, по словам 50-летней звезды, держать себя в форме ей помогает сбалансированное питание и спорт. Об этом пишет издание Hellomagazine.

Свой день Дженнифер Лопес начинает со стакана лимонной воды. За день она выпивает как минимум семь стаканов. На завтрак артистка употребляет овсяный или протеиновый смузи с добавлением ягод, меда, корицы и йогурта. При этом иногда позволяет себе и более калорийный прием пищи: яичницу с беконом, лосось и панкейки с вареньем.

Дженнифер Лопес раскрыла секрет своей роскошной фигуры (Instagram Дженнифер Лопес)

На обед Лопес употребляет большое количество овощей, в ее рационе также есть достаточное количество белка. Ужин артистки чаще всего бывает вегетарианским, а ее перекусы состоят из орехов или фруктов.

Кроме того, как отметила знаменитость, она не исключает и более вредную пищу: "Мы все люди. Я не думаю, что вам следует ругать себя, если вы допустили ошибку или захотели поесть картофельные чипсы. Все время от времени хотят печенье, кусочек торта или жареной курицы".

Instagram Дженнифер Лопес

Также отмечается, что Лопес уделяет большое внимание физической нагрузке. В ее доме есть спортзал, а тренировки являются повседневностью.

Instagram Дженнифер Лопес

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появились снимки 50-летней певицы Дженнифер Лопес без ретуши, на которых она сфотографирована без макияжа, роскошных локонов и в спортивной одежде.