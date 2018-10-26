Впечатляюще и драматично: Рианна удивила необычным макияжем для Хэллоуина

Популярная американская поп-певица Рианна выпустила урок макияжа, посвященный Хэллоуину.

Роликом она поделилась на ютуб канале Fenty Beauty by Rihanna. В нем певица показала, как подготовится к мистическому празднику. (чтобы просмотреть видео доскрольте новость до конца).

Центральным акцентом в образе звезда предложила сделать черные губы, которые будут выглядеть очень драматично.

Также она посоветовала выделить глаза с помощью теней песочного оттенка и нарисовать тонкие стрелки черного цвета. И на завершение - добавить сияния на скулы с помощью хайлайтера.

По мнению певицы, макияж на Хэллоуин должен быть достаточно простым, но броским.

Как сообщал OBOZREVATEL, после последнего показа Chanel, который прошел на этой неделе в Париже, модные эксперты определили самый трендовый макияж этой осени.