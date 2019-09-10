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10 сентября • обновлено в 22:29
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/ Красота

Тимошенко поразила очередной сменой имиджа: фото

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Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко удивила очередной сменой прически.

Так, она появилась в Верховной Раде с распущенными волосами, а ее челка была убрана на бок. Соответствующий снимок опубликовал на своей странице в Facebook фотограф и оператор Ян Доброносов.

"Юлия Владимировна каждый раз меняет прическу", — написал Ян.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Фото из Facebook

Новости
Тимошенко удивила новой прической: как менялся имидж леди с косой

Отметим, что пользователи сети стали бурно комментировать новый образ Тимошенко.

Тимошенко поразила очередной сменой имиджа: фото
Тимошенко поразила очередной сменой имиджа: фото
Тимошенко поразила очередной сменой имиджа: фото
Тимошенко поразила очередной сменой имиджа: фото

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский появился 7 августа на брифинге в Киеве с новой модной стрижкой.

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Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Мир потрясён!!! Стареющая пристипома прицепила оселедец! :-)))
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