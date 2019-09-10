Тимошенко поразила очередной сменой имиджа: фото

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко удивила очередной сменой прически.

Так, она появилась в Верховной Раде с распущенными волосами, а ее челка была убрана на бок. Соответствующий снимок опубликовал на своей странице в Facebook фотограф и оператор Ян Доброносов.

"Юлия Владимировна каждый раз меняет прическу", — написал Ян.

Юлия Тимошенко Фото из Facebook

Отметим, что пользователи сети стали бурно комментировать новый образ Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский появился 7 августа на брифинге в Киеве с новой модной стрижкой.

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