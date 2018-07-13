Стало известно, почему Меган Маркл всегда ходит на каблуках

Герцогине Меган Маркл пришлось отказаться от обуви на плоской подошве из-за 16-сантиметровой разницы в росте с принцем Гарри, пишет Daily Mail.

Даже когда в расписании Маркл появляется спортивное мероприятие, она не отказывается от обуви на каблуках. Например, во время недавней поездки в Ирландию Меган шагала по дублинскому стадиону, устланному травой, в черных туфлях на шпильке.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty

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Оказывается, Меган носит каблуки, чтобы выгодно смотреться рядом с мужем. "Большая разница в росте между партнерами создает дисбаланс и они негармонично выглядят на фотографиях", - объяснил фотограф Гленн Граттон.

Рост Меган - 170 сантиметров, а принца Гарри - 186.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Меган Маркл сменила три наряда за день.