Раскрыт секрет молодости и свежести лица Кейт Миддлтон

Юля Ухина
Юля Ухина
Красота
2,3 т.
Кейт Миддлтон

Звездная визажистка Оливия Тодд раскрыла секрет молодости лица Кейт Миддлтон. Так, по словам эксперта, герцогиня Кембриджская изменила подход к макияжу, отдавая предпочтение более современным и "освежающим" средствам.

Об этом Тодд рассказала в интервью изданию Daily Mail. Бьюти-эксперт отметила, что ранее 38-летняя жена принца Уильяма выбирала матовые розовые оттенки средств декоративной косметики. Кроме того, герцогине нравились темные тени и подводка для глаз, а также яркие румяна, которые, по мнению специалистки, визуально старили ее.

Кейт Миддлтон

Теперь же образ Миддлтон стал естественнее и спокойнее: она отказалась от яркого макияжа и вместо него стала использовать мягкие персиковые оттенки теней и румян, а также карандаш для бровей.

Тодд считает, что герцогиня пересмотрела свой макияж в результате пандемии коронавируса, во время которой нередко появлялась на онлайн-встречах без косметики.

Кейт Миддлтон

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модные эксперты признали герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон самой стильной знаменитостью социальных сетей.

КрасотаКейт Миддлтон