Раскрыт секрет молодости и свежести лица Кейт Миддлтон

Звездная визажистка Оливия Тодд раскрыла секрет молодости лица Кейт Миддлтон. Так, по словам эксперта, герцогиня Кембриджская изменила подход к макияжу, отдавая предпочтение более современным и "освежающим" средствам.

Об этом Тодд рассказала в интервью изданию Daily Mail. Бьюти-эксперт отметила, что ранее 38-летняя жена принца Уильяма выбирала матовые розовые оттенки средств декоративной косметики. Кроме того, герцогине нравились темные тени и подводка для глаз, а также яркие румяна, которые, по мнению специалистки, визуально старили ее.

Теперь же образ Миддлтон стал естественнее и спокойнее: она отказалась от яркого макияжа и вместо него стала использовать мягкие персиковые оттенки теней и румян, а также карандаш для бровей.

Тодд считает, что герцогиня пересмотрела свой макияж в результате пандемии коронавируса, во время которой нередко появлялась на онлайн-встречах без косметики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее модные эксперты признали герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон самой стильной знаменитостью социальных сетей.