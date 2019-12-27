"Просто кайф": полуголая Чехова восхитила фанатов сочной фигурой

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова взбудоражила многочисленных поклонников роскошной фигурой.

Звезда обнародовала новые фотографии на своей странице в Instagram, продемонстрировав тело в бикини в бассейне.

"Не пошла сегодня никуда. Весь день провела в СПА. Бани, хамамы, массажи, прохладный бассейн, горячая джакузи. И даже волшебный грот, имитирующий грозу. По-моему, это мое самое лучшее рождество", – написала Чехова.

Анфиса Чехова в купальнике в джакузи instagram/achekhova

В частности, на фото звезда позировала в слитном купальнике в джакузи, нежась в теплой воде. Поклонники были довольны новой порцией горячих снимков от Чеховой.

"Спасибо за то, какая вы. С удовольствием хотела бы как-нибудь с вами встретиться", "Кайф", "Красота, есть красота, умница", "Все у ваших ног", – прокомментировали пользователи.

Чехова в джакузи instagram/achekhova

Анфиса Чехова instagram/achekhova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Анфиса Чехова поделилась с поклонниками эротическим фото. На нем она позировала абсолютно голой, лежа на спине лошади.

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