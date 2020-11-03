Названы правила для здоровья и красоты после 45

После 45 женщине не стоит себя запускать. Наоборот в этот период нужно жить активной и гармоничной жизнью.

Именно в этом возрасте женщина энергична, красива и молода. Она чувствует свое тело, заботится о здоровье, осведомлена о менопаузе и легко справляется с климактерическими симптомами, которые могут появляться в этом возрасте. Поэтому названо несколько правил для здоровья и красоты после 45, пишет Cosmopolitan.

Да-да, именно это простое и актуальное в любом возрасте правило идет первым в нашем списке, потому что после 45 лет такие обычные на первый взгляд вещи, как перепады настроения или ухудшение сна, не всегда связаны с неприятностями на работе, а могут являться симптомами менопаузы.

Почему они вообще появляются? Возникновение симптомов менопаузы связано с серьезной гормональной перестройкой в женском организме, которая возникает при прекращении функции яичников и снижении уровня эстрогенов. Она может приводить к изменению характера и регулярности менструального цикла, но не ограничивается только этим.

На какие еще сигналы организма стоит обратить внимание, кроме перечисленных выше и известных всем "приливов"?

Потливость

Скачки давления

Общая усталость

Снижение концентрации

Сухость в интимной зоне

Недержание мочи

Снижение либидо и неприятные ощущения при половом акте

Сухость кожи и волос

Зачастую женщины связывают эти проявления с социальной жизнью и ожидают, что они пройдут сами собой. И вот тут-то нужно быть вооруженной знаниями, ведь такие климактерические проявления могут быть не просто неприятными ощущениями и приводить к более серьезным последствиям. Например, с возрастом может увеличиваться частота сердечно-сосудистых и других заболеваний. Поэтому мы переходим к следующему пункту.

Даже если у тебя нет никаких волнующих симптомов, необходимо проходить профилактический осмотр у гинеколога хотя бы один раз в год. Если же ты идешь ко врачу с жалобой, забудь про стеснение и неловкость: будь уверена, за свою практику специалист сталкивался и справлялся с таким количеством случаев, что готов услышать даже самые интимные, на твой взгляд, подробности. Благодаря им врач сможет увидеть полную картину твоего состояния.

Существует специальный план обследования для женщин после 45, который, помимо гинекологического осмотра, включает в себя опрос, сбор личного и семейного анамнеза, оценку артериального давления и индекса массы тела, исследование общеклинических и биохимических показателей крови, маммографию, ультразвуковое исследование органов малого таза и другие исследования.

По результатам обследования специалист может назначить необходимое лечение – в каждом случае индивидуальное. Существуют различные препараты, способные помочь справиться с симптомами менопаузы: как таблетированные, так и местного действия.

Движение – ключ к хорошему настроению и самочувствию. Введи в свою жизнь ту активность, которая приносит удовольствие: танцы, плавание, прогулки – все, что душе угодно. Главное – проводить в движении не менее 1 часа в день и разминаться минимум раз в час, если у тебя сидячая работа. Кстати, секс в этом возрасте тоже никто не отменял, он может быть даже еще более чувственным и ярким, чем раньше. Так что вооружись лубрикантом, следуй советам из статьи и продолжай вести активную сексуальную жизнь.

С наступлением менопаузы часто приходится прилагать больше усилий, чтобы сбросить вес, набранный, например, за отпуск. Это нормально! Таковы последствия перестройки организма. Учитывай это, планируя свой рацион. Вот несколько правил, которые помогут в этом:

Контролируй объем порции: постарайся съедать такое количество еды, которое помещается в стакан 250 мл. Увеличивай количество овощей и зелени в тарелке: выбирай овощи разных цветов и консистенции (свежие, на пару, измельченные) и добавляй к каждому приему пищи. Вместо магазинных соусов используй натуральные масла, травы и семена: они богаты витаминами и помогают сделать блюда вкуснее и полезнее. Предпочти фастфуду свежие и легкие продукты: крупы, нежирные молочные продукты, рыбу, белое мясо, орехи. Благо сейчас легко найти множество рецептов на любой вкус.

Как часто ты делаешь то, что любишь и что заставляет тебя улыбаться? Купить букет душистых цветов, испечь свое фирменное печенье, сходить в спа-салон или просто в сотый раз перечитать любимую книгу. У каждой из нас свой список маленьких радостей. И мы рекомендуем открывать свой список хотя бы один раз в неделю и выделять время на любимую себя.

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