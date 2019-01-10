Названа неожиданная опасность обычного шарфа

Обычный зимний шарф несет опасность для кожи и может нанести вред здоровью.

Об этом рассказала дерматолог и косметолог британского медицинского центра Woodford Medical, доктор Мерин Паттерсон в комментарии The Daily Mail, уточнив, что необходимый аксессуар может вызвать акне.

"Если вы когда-либо замечали пятна на подбородке, шее, спине или груди – это может быть связано с вашим шарфом, потому что большинство из нас не в состоянии регулярно стирать аксессуар, даже если его носят ежедневно", – сказано в материале.

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В частности, нерегулярная стирка приводит к закупорке пор, из-за чего появляются прыщи. Потому Паттерсон посоветовала проводить чистку шарфа также часто, как и остальную повседневную одежду.

"Если вы надеваете обтягивающую одежду во второй раз, предварительно не постирав ее, вы рискуете приобрести прыщи из-за оставшегося на ней пота и постоянного соприкосновения с кожей", — пояснила дерматолог.

Она заверила, особенное внимание нужно уделять вещам, которые созданы из синтетических материалов. К слову, хлопковые шарфы наоборот позволяют поту испаряться быстрее. Специалист добавила, что зимой нужно следить не только за состоянием теплого аксессуара, но и за чистотой кожи, которую необходимо ежедневно очищать, а также избавляться от прыщей.

"Регулярная чистка кожи важна и является хорошей привычкой, поскольку она помогает очистить кожу от макияжа, пота и бактерий, даже от пятен. Чтобы решить эту проблему, мы рекомендуем средство с салициловой кислотой", – рассказала дерматолог.

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