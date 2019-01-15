Мадонна изменилась до неузнаваемости: появились пугающие кадры

Американская певица Мадонна, которая считается "королевой поп-музыки", появилась на публике со странным лицом.

60-летнюю певицу застукали папарацци в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, однако она так выглядела, что была практически неузнаваемой, передает Daily Mail.

Мадонна была в ушанке с пышным мехом, пуховике и кроссовках. Но больше всего внимание привлекло ее лицо: оно было "восковым" и неподвижным. Это может свидетельствовать о новой пластической операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Мадонна показала раритетный снимок, на котором позирует полностью голой.

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