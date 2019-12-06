Лишенная титула "Мисс Украина-2018" подала в суд на организаторов конкурса: подробности скандала

Победительница "Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко, лишившаяся титула из-за нарушений правил конкурса, подала в суд на организаторов "Мисс мира".

Об этом 24-летняя Дидусенко написала на своей странице в Instagram. Девушка, которую организаторы лишили короны и денежного приза после того, как узнали, что она была замужем и воспитывает маленького сына, всерьез намерена изменить правила конкурса.

На днях Вероника начала судебный процесс против организаторов "Мисс мира" из-за дискриминации.

"Я начала судебное разбирательство против "Мисс мира" — это новый этап нашей борьбы за справедливость. Горжусь, что мои интересы в суде представляют адвокаты Рави Наик и Мари Демитриу… Мы пытаемся доказать, что политика участия в конкурсе носит дискриминационный характер. Речь идет о запрете участницам быть мамами и женами. Закон о равенстве запрещает дискриминацию по этим признакам. Мне запретили участвовать в конкурсе "Мисс мира" после победы в конкурсе "Мисс Украина", потому что я была замужем и у меня есть ребенок", — пишет Вероника.

Вероника Дидусенко с сыном Instagram

"Я не добиваюсь того, чтобы мне вернули корону. Моя цель — изменить правила, которые приводят к широкомасштабной дискриминации по всему миру. В этом году финал конкурса "Мисс мира" проходит в Лондоне. Считаю, что это самый удачный момент для изменения правил", - добавила Дидусенко.

Вероника Дидусенко Instagram

Вероника Дидусенко Instagram

Вероника Дидусенко с сыном Instagram

Вероника Дидусенко Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, новой обладательницей титула "Мисс Украины-2018" стала 19-летняя Леонила Гузь. Многие пользователи сети позже посчитали решение комитета конкурса красоты "проплаченным и позорным".

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