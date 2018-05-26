Кара Делевинь снялась без нижнего белья: пикантные кадры

Британская топ-модель и известная актриса Кара Делевинь поделилась с поклонниками пикантным кадром.
На фотографии модель позирует с длинными локонами и без белья. На черно-белых кадрах Делевинь предстала в верхней одежде, под которой нет ничего, кроме чулок. Снимки были опубликован в Instagram-аккаунте Кары.
Авторами откровенной фотосессии стали Питер Линдберг и Фабьен Барон.
Кара Делевинь
Instagram @caradelevingne
Кара Делевинь
Instagram @caradelevingne
Кара Делевинь
Instagram @caradelevingne
Кара Делевинь
Instagram @caradelevingne
Кара Делевинь
Instagram @caradelevingne
Кара Делевинь
Instagram @caradelevingne
Кара Делевинь
Instagram @caradelevingne
За сутки фотосессия собрала более 2,2 млн лайков и более 12 тыс. комментариев.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кара Делевинь снялась полностью обнаженной в ванной.