Кара Делевинь снялась без нижнего белья: пикантные кадры

Британская топ-модель и известная актриса Кара Делевинь поделилась с поклонниками пикантным кадром.

На фотографии модель позирует с длинными локонами и без белья. На черно-белых кадрах Делевинь предстала в верхней одежде, под которой нет ничего, кроме чулок. Снимки были опубликован в Instagram-аккаунте Кары.

Авторами откровенной фотосессии стали Питер Линдберг и Фабьен Барон.

Кара Делевинь Instagram @caradelevingne

Кара Делевинь Instagram @caradelevingne

Кара Делевинь Instagram @caradelevingne

Кара Делевинь Instagram @caradelevingne

Новости Кара Делевинь в пикантном образе украсила обложку культового глянца

Кара Делевинь Instagram @caradelevingne

Кара Делевинь Instagram @caradelevingne

Кара Делевинь Instagram @caradelevingne

За сутки фотосессия собрала более 2,2 млн лайков и более 12 тыс. комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кара Делевинь снялась полностью обнаженной в ванной.