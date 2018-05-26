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Кара Делевинь снялась без нижнего белья: пикантные кадры

7.6тЧитать новость на украинском

Британская топ-модель и известная актриса Кара Делевинь поделилась с поклонниками пикантным кадром.

На фотографии модель позирует с длинными локонами и без белья. На черно-белых кадрах Делевинь предстала в верхней одежде, под которой нет ничего, кроме чулок. Снимки были опубликован в Instagram-аккаунте Кары.

Авторами откровенной фотосессии стали Питер Линдберг и Фабьен Барон.

Кара Делевинь

Instagram @caradelevingne

Кара Делевинь

Instagram @caradelevingne

Кара Делевинь

Instagram @caradelevingne

Кара Делевинь

Instagram @caradelevingne

Новости
Кара Делевинь в пикантном образе украсила обложку культового глянца

Кара Делевинь

Instagram @caradelevingne

Кара Делевинь

Instagram @caradelevingne

Кара Делевинь

Instagram @caradelevingne

За сутки фотосессия собрала более 2,2 млн лайков и более 12 тыс. комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кара Делевинь снялась полностью обнаженной в ванной.

Персона
Кара Делевинь
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