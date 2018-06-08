УкрEngРус
Регистрация
ШоуКияни

Шведская принцесса Мадлен крестила младшую дочь: фото

861Читать новость на украинском

Сегодня королевская семья Швеции отпраздновала важное событие - крестины самой младшей наследницы престола - принцессы Эдриенн, дочери принцессы Мадлен и Кристофера О'Нилла.

Крошечная принцесса – десятая в очереди на королевский престол Швеции. Церемония состоялась в Королевской капелле во Дворце Дроттнингхольм в Стокгольме.

3-месячная принцесса Эдриенн была крещена в том же платье, что и ее кузены - принцесса Эстель, принц Оскар, принц Александр, принц Габриэль, а также родные брат и сестра - принцесса Леонор и принц Николас. Для Эдриенн было выбрано шесть крестных родителей.

3-месячная принцесса Эдриенн на руках у мамы

Фото: Getty

Шведская принцесса крестила младшую дочь

Фото: Getty

Новости
Как стать принцессой: топ-7 самых завидных женихов мира

Принцесса Эдриенн стала третьим ребенком принцессы Мадлен и Кристофера О'Нилла. 20 февраля 2014 года в Нью-Йорке у супругов родилась дочь Леонор Лилиан Мария, а 15 июня 2015 года Мадлен родила сына, которого назвали Николас Пауль Густав.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Меган Маркл будет сопровождать королеву Елизавету II в Чешир в рамках их первого совместного обязательства. Поездка запланирована на 14 июня.

Место
Швеция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги