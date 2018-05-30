Ким Кардашьян растрогала фанов снимком младшей дочери

Американская актриса и модель, звезда культового реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян умилила своих поклонников снимком своей маленькой дочки.

Ким Кардашьян разместила в социальных сетях трогательное фото, на котором изображена их совместная со знаменитым рэп-исполнителем Канье Уэстом дочь Чикаго. Фотография опубликована в Instagram-аккаунте Ким.

Малышке Чикаго Уэст недавно исполнилось 4 месяца.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 29 Май 2018 в 7:24 PDT

Снимок звездного ребенка растрогал фанатов американской светской львицы - менее чем за сутки на него отреагировали своими лайками почти 3,5 миллионов пользователей. Также около 18 тысяч фолловеров оставили свои комментарии с комплиментами малышке и ее знаменитой маме.

Отметим, младшая дочь Ким и Канье Чикаго была рождена 15 января 2018 года суррогатной матерью. Решение вынашивать ребенка при помощи суррогатной матери связано с редким заболеванием Кардашьян - плацентой аккретой. Из-за него еще одна беременность могла быть опасна для жизни звезды.

Это - вторая дочь звездной пары. Супруги уже воспитывают четырехлетнюю дочь Норт, кроме того, у пары есть сын Сейнт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пара Кардашьян-Уэст попала в пикантную ситуацию: рэпер Канье Уэст опубликовал на своей странице в Twitter домашнее видео ролевых игр с женой Ким.