Ким Кардашьян растрогала фанов снимком младшей дочери

Американская актриса и модель, звезда культового реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян умилила своих поклонников снимком своей маленькой дочки.
Ким Кардашьян разместила в социальных сетях трогательное фото, на котором изображена их совместная со знаменитым рэп-исполнителем Канье Уэстом дочь Чикаго. Фотография опубликована в Instagram-аккаунте Ким.
Малышке Чикаго Уэст недавно исполнилось 4 месяца.
Снимок звездного ребенка растрогал фанатов американской светской львицы - менее чем за сутки на него отреагировали своими лайками почти 3,5 миллионов пользователей. Также около 18 тысяч фолловеров оставили свои комментарии с комплиментами малышке и ее знаменитой маме.
Отметим, младшая дочь Ким и Канье Чикаго была рождена 15 января 2018 года суррогатной матерью. Решение вынашивать ребенка при помощи суррогатной матери связано с редким заболеванием Кардашьян - плацентой аккретой. Из-за него еще одна беременность могла быть опасна для жизни звезды.
Это - вторая дочь звездной пары. Супруги уже воспитывают четырехлетнюю дочь Норт, кроме того, у пары есть сын Сейнт.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пара Кардашьян-Уэст попала в пикантную ситуацию: рэпер Канье Уэст опубликовал на своей странице в Twitter домашнее видео ролевых игр с женой Ким.
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