Звезды вернули в моду удивительный и необычный тренд – туфли-носки. Фото

В эпоху, когда тренды сменяются с невероятной скоростью, звезды снова удивили своих поклонников легендарным, хоть и незначительным, возвращением из прошлого в сфере моды. На этот раз в повседневной жизни знаменитостей появилась неожиданная обувь – туфли-носки.

Видео дня

Их главное удобство в том, что они не нуждаются в шнуровке и не натирают мозоли. Достаточно всего лишь "заскочить" и побежать по делам. Как пишет New York Post, в них уже успела прогуляться певица Рианна, которая, к слову, имеет комфорт в приоритете, артист Мэтти Гили и 98-летний актер Дик Ван Дайк.

Туфли-носки сочетают в себе удобство и стиль. Они характерны тем, что полностью повторяют форму ног, нигде не сжимают косточки и не натирают. Голливудские звезды предпочитают его даже на красных дорожках, а популярная эта обувь что среди мужчин, что среди женщин.

Единственной их проблемой является то, что они состоят из носков, а летом в солнечную погоду в них может быть слишком жарко.

Ранее OBOZ.UA писал, что Balenciaga выпустил странные кроссовки, которые прибавят 16 сантиметров к росту из-за высокой подошвы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!