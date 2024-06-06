Бренд Balenciaga выпустил кроссовки, прибавляющие 16 см к росту. Фото

В конце прошлой недели Balenciaga показала свою новую весеннюю коллекцию в 2025 году в Шанхае. И среди 58 образов, представленных брендом, одно изделие возвышалось над другими в буквальном смысле. Новые кроссовки имеют платформу в 16 см, поэтому буквально поднимают своих владельцев на разительные новые высоты.

Последний стоппер от Balenciaga имеет простое название – кроссовки на платформе. Будучи самыми толстыми кроссовками Baleciaga, их дизайн не столь прост – на самом деле он достаточно дикий, пишет highsnobiety.

Модель выполнена с сетчатой подкладкой – кроссовки пропускают воздух, несмотря на очень многослойный вид. В оттенках красного, серебристого, белого и черного – с акцентом на умышленных разрывах и следах износа – силуэт приобретает округлую форму, завершенную высокой шестнадцати сантиметровой платформой внизу.

Как пишет GQ, платформа Balenciaga – это тот вид кроссовок, который заставляет вас оценить все пространство обуви. Если есть возможность производить обувь с высотой 16 см, то почему бы не высотой 30 см? Это заставляет задуматься, где на самом деле предел, и как далеко такой дизайнер, как Демна, сможет его продвинуть.

С другой стороны, Balenciaga умеет лучше исследовать самые отдаленные пределы традиционного вкуса. Это кроссовки, созданные для того, чтобы побуждать людей говорить. И в этом смысле это никогда не может зайти слишком далеко.

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