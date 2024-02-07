Звезда сериала 'Район Мелроуз' появилась на публике в белом платье-вышиванке за 14 тысяч гривен. Фото

55-летняя голливудская актриса Келли Разерфорд, известная по сериалам "Район Мелроуз" и "Сплетница", опубликовала фото в платье-вышиванке известного украинского бренда GUNIA Project. Его стоимость достигает 14 тысяч долларов.

Образ вызвал восторг у поклонников знаменитости на ее Instagram-странице. Это не первый раз, когда икона "тихой роскоши" демонстрирует лук из работ украинских дизайнеров.

Разерфорд нарядила длинное макси-платье белого цвета. Ее верхняя часть благодаря вышитым элементам и своеобразным манжетам напоминает украинскую вышиванку. К образу звезда добавила большие солнцезащитные очки, золотые серьги и светлые сапоги. Бренд GUNIA Project прокомментировал фото знаменитости, отметив, что "она всегда выглядит великолепно".

Это далеко не в первый раз, когда Келли Разерфорд выбирает вещи украинского производства. Актриса регулярно делится своим "аутфитом дня", фотографируясь в лифте. Недавно она надела стильную дубленку рыжего цвета от KULAKOVSKY.

Впоследствии она опубликовала новое фото в трендовом пушистом пальто от украинского бренда BAZHANE, которое прекрасно вписалось в гардероб актрисы. Резерфорд также примерила элегантное платье BOBKOVA в молочном цвете.

Впрочем, одежду украинских дизайнеров знаменитость выбирает не только для повседневных образов. Осенью звезда "Сплетницы" появилась на красной дорожке светского мероприятия в жакете бренда Gasanova, который любит первая леди Елена Зеленская.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Келли Разерфорд вышла в свет в платье-вышиванке украинского бренда за 102 тысяч грн. Вышивка была создана по мотивам украинских аутентичных узоров. Подробнее – читайте в нашем материале.

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