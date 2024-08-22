Звезда 'Династии' вышла на публику в смелом платье: как выглядит 91-летняя Джоан Коллинз, очаровавшая на 32 года младшего мужчину. Фото

Британская актриса Джоан Коллинз поразила поклонников своим экстравагантным нарядом. 91-летняя звезда мыльной оперы "Династия" вышла на публику в приталенном серебристом платье с открытыми плечами.

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В изысканном луке знаменитость появилась на вечеринке по случаю 84-го дня рождения итальянского пиарщика и актера Массимо Гарджа, проходившей в известном курорте Франции Сен-Тропе, пишет Hello. Мероприятие женщина посетила в сопровождении своего мужа Перси Гибсона, который младше ее на 32 года.

Для праздничной вечеринки Джоан Коллинз выбрала мерцающее серебристое платье с вырезами на плечах, акцентным элементом которого стали объемные рукава с рюшами. Образ актриса дополнила массивными серьгами в виде свисающих капель, ожерельем с бриллиантами, форма которого напоминает змею, браслетами и большим кольцом. Особой деталью аутфита стал темный веер.

Макияж артистки, по сравнению с общим образом, был более сдержанным. Она подчеркнула зеленый цвет глаз темно-серыми тенями, а яркости внешнему виду придала, нанеся красную помаду на губы.

59-летний избранник Джоан Коллинз предпочел менее смелый образ, одевшись в белый костюм с черной футболкой. Супруги, отношения которых продолжаются 22 года, выглядели счастливо во время праздничной вечеринки.

Ранее OBOZ.UA рассказал как менялась звезда "Династии" Джоан Коллинз, которой исполнился 91 год. По мнению актрисы, возраст – это только цифра.

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