Знаменитый парикмахер раскрыл самую распространенную ошибку, которую он видит у невест в день свадьбы

Свадьба – особый день для невесты, к которому она готовится так, словно он будет первым и последним в ее жизни. Именно ввиду этого свадебный образ иногда выглядит слишком экспериментально, считает звездный парикмахер Джулиус Майкл.

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Он поделился с сайтом People, что главная ошибка некоторых невест в том, какую прическу они выбирают на празднование. Неправильное решение иногда приводит к тому, что женщины, глядя на фото со свадьбы, удивляются, как могли сделать на голове что-то нетипичное для них.

"Они так далеко выходят из зоны комфорта, что когда смотрят на фотографии, то всегда думают: "Ох, о чем я думала с этой прической?" – поделился стилист.

Эксперт в этой области подчеркнул, что следует начинать выбор прически, отталкиваясь от повседневных образов. Его главная цель состоит в том, чтобы сделать невест еще красивее в особый день, а не полностью изменить их стиль.

"Сделайте как можно больше попыток с разными стилистами, пока не найдете того, кто сделает вам такую прическу, с которой вы почувствуете себя самой красивой", – дал совет Джулиус Майкл.

Все процедуры по уходу и окраске волос стилист порекомендовал сделать по меньшей мере за неделю до важной даты, чтобы не столкнуться с непредсказуемыми проблемами перед свадьбой.

Он подчеркнул: "Волосы – это ваша корона, поэтому носите их с гордостью".

По словам эксперта, большинство его клиенток чувствуют себя более уверенно, распуская локоны, но те красавицы, которые ищут трендовые решения и любят плетение, могут подобрать прическу с косами.

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