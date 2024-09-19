Зеленый велюр и змеиная кожа: Наоми Кэмпбелл пришла на модный показ в ярком образе. Фото

Британская супермодель ямайского происхождения Наоми Кэмпбелл поразила поклонников ярким образом, в котором появилась на Milan Fashion Week. 54-летняя знаменитость создала стильный аутфит, идеально скомбинировав велюр и змеиную кожу.

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Как сообщает издание Daily Mail, актриса не осталась без внимания фотографов, посетив показ коллекции весна-лето итальянского бренда покойного дизайнера Роберто Кавалли. Она выбрала для себя приталенный лук, подчеркнувший изящную фигуру.

Наоми Кэмпбелл появилась на модном показе в трендовом образе. Модель выбрала элегантное велюровое платье черно-изумрудного цвета, акцентным элементом которого стал глубокий вырез от шеи до талии. Особую изюминку аутфита знаменитости добавила оригинальная обувь. Она предпочла высокие каблуки с платформой из змеиной кожи.

Модель не перегружала свой внешний вид слишком большим количеством аксессуаров. Британка расставила несколько акцентов, надев мерцающую подвеску, объемное кольцо и наручные часы. Интересной деталью стали массивные солнцезащитные очки.

В прическе и макияже Наоми Кэмпбелл придерживалась минимализма. Она предпочла каре с прямой челкой, что гармонично соединилось с нюдовым мейком.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Наоми Кэмпбелл вышла на красную дорожку в платье, которое носила 28 лет назад.

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