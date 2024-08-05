Зеленская поразила роскошным образом с новой прической и блузкой цвета сапфира. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила Лукрессию Пейнадо, первую леди Гватемалы, со вступлением в сообщество Саммита первых леди и джентльменов. Украинка провела видеозвонок, пообщавшись с супругой президента латиноамериканской страны Бернанда Аревало.

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Для разговора с Пейнандо Зеленская выбрала сатиновую рубашку сапфирового цвета, представляющего собой глубокий синий оттенок. Образ она дополнила серебряными серьгами-пусетами в виде капли.

В качестве макияжа первая леди выбрала матовые коричневые тени и нюдовую помаду. Кроме того, на свежих фото, опубликованных в официальном Telegram-канале супруги президента Украины, можно заметить ее новую прическу: Зеленская выделила челку, сделав ее более короткой. Боковой пробор придал первой леди изящества.

Как говорится в сообщении, Гватемала одна из первых латиноамериканских стран Карибского бассейна активно поддержала наше государство в первые дни полномасштабного вторжения России, войдя в Международную Крымскую платформу. "Лукресия Пейнадо – опытный специалист проектов по здравоохранениюи развития, ментального здоровья и выявления ранних инвалидностей у детей младше двух лет. Первая леди работает с такими инициативами на государственном и международном уровне всю жизнь, поэтому ее опыт теперь усилит проекты Саммита", – отметила Зеленская.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Елена Зеленская прибыла в Стамбул с деловым визитом в нежном образе с интересным акцентом.

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