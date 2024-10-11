Забудьте о матовой пудре и помаде: пять трендов в макияже, которые помогут сделать осенний образ совершенным

Осень – это идеальная пора для кардинальных изменений и обновлений образа. Даже в такую пасмурную погоду хочется выглядеть ярко и красиво. Красок в серые будни можно добавить с помощью макияжа, тренды которого диктуют новые, акцентные решения.

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OBOZ.UA собрал советы по осеннему макияжу, которые будут актуальны в эту пору. Их легко повторить, даже с минимумом опыта.

Красные губы

Красный оттенок невероятно популярен в этом сезоне. Изюминка осенней вариации макияжа состоит в том, что, кроме красной помады, другой косметики на лице почти не должно быть. Немножко туши и совсем незаметный скульптор для лица в сочетании с красными губами смотриться чудесно.

Такая техника не перегрузит лицо ненужными акцентами и подойдет как для вечернего, так и для дневного макияжа.

Сияние

К обычному повседневному макияжу не бойтесь добавить больше хайлайтера и блесток, ведь сияющий продукт тоже тренд этой осенью. С ним лицо будет сияющим, здоровым и привлекательным.

Румяна

Румяна в этом сезоне незаменимы в макияже. Множество визажистов даже предлагают заменить полноценный мейкап разными скульпторами только этим косметическим средством. Его можно нанести на щечки, подбородок, веки и кончик носа. Профессиональная техника придаст лицу молодость и свежесть.

Макияж "без макияжа"

Почти незаметный макияж невероятно популярен среди женщин, ведь он выглядит натурально. Суть техники – подчеркнуть естественную красоту лица, не нанося тонны косметики. К тому же это не займет у вас много времени.

Достаточно использовать неплотный тональный крем или можно вообще обойтись без него. Консилером замаскировать темные круги под глазами, уложить гелем брови, нанести небольшое количество румян на щечки, увлажнить губы, легонько подкрасить ресницы тушью, и трендовый макияж "без макияжа" готов.

Глянцевые губы

Неважно, какой цвет помады вы выберете. Это может быть коричневый, розовый, красный оттенки или даже прозрачный блеск. Фишка привлекательных и трендовых губ как раз в глянце и сиянии, поэтому о матовых продуктах пока лучше забыть.

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