Забудьте о леопарде: назван самый эффектный принт этой осени

Анималистические принты – одни из самых ярких и противоречивых в мире моды. И первым на ум здесь всегда приходит леопард. Однако осенью 2026 года он в очередной раз уступает место другому животному узору – тиснению на коже под крокодила.

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Как пишет издание Myself, этот эффект можно найти во всех ценовых сегментах и на совершенно разных вещах. Благодаря сдержанной цветовой гамме (чаще всего это черный или коричневый) такие вещи легко вписываются в базовый гардероб и делают простые образы более изысканными, не перегружая их. Вот на какие вещи стоит обратить внимание, если вы хотите пополнить свой гардероб одеждой и аксессуарами "под крокодила".

Противоречивый тренд возвращается

Несмотря на то, что с 1973 года оборот кожи рептилий в ЕС находится под строгими ограничениями и жестким контролем, "крокодиловые" вещи заполонили подиумы и модные магазины благодаря экокоже. На искусственном материале рельеф кожи животного воспроизводят промышленными методами, и это позволяет сделать такие вещи по-настоящему массовыми. Также тиснение можно воспроизвести на натуральной телячьей коже. А значит, вы сможете найти что-то "под крокодила" по своему вкусу, кошельку и потребностям. Роскошная текстура с выразительным чешуйчатым узором останется с нами надолго.

Как носить крокодиловый принт осенью 2026 года

В виде аксессуаров

Детали – самый простой способ примерить новый тренд и гармонично вплести его в уже имеющийся гардероб. Особенно популярны сейчас сумки с тиснением под крокодила, которые в этом сезоне поражают разнообразием форм и цветов. Также отличным выбором для того, чтобы внести модный материал в свой гардероб, станут ремни или обувь.

В качестве юбки

А это уже более смелый шаг для модниц, готовых к настоящим экспериментам. Юбка-карандаш из чешуйчатой кожи станет ярким акцентом, даже если вы выберете базовый цвет. Плотная фактура кожи создает выигрышный контраст с мягким уютным трикотажем или изящным кружевом.

В качестве верхней одежды

Не хочется прятать акцентную вещь под осенним пальто? Тогда сделайте саму верхнюю одежду главной изюминкой – выберите куртку или тренч с фактурой крокодила. Поскольку на большой площади такой узор неизбежно привлекает к себе внимание, лучше отдать предпочтение лаконичному крою и нейтральным оттенкам. В стилизации здесь также действует правило "чем меньше, тем лучше. Беспроигрышный вариант – пальто-блейзер, прямые джинсы и лаконичные ботинки.

В качестве костюма-двойки

Для тех, кто по-настоящему влюблен в этот тренд, идеальным решением станет комплект-двойка из куртки и юбки. Осенью 2026 года такие ансамбли переживают настоящее возрождение. Чтобы образ не выглядел перегруженным, не используйте более двух вещей одновременно. Дополнить их можно аксессуарами из гладкой кожи в тон.

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